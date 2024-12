Daniel Martyniuk znów będzie ojcem! Jego ciężarna żona oczernia Danutę Martyniuk: "Lubi się pastwić" i wytyka jej brak pracy

Zenek Martyniuk znów zostanie dziadkiem, a jego syn Daniel, który ostatnio przysparza ojcu problemów, tatą! Żona młodego Martyniuka wyznała, że spodziewa się dziecka. To będzie jej pierwsza pociecha, ale drugi maluch Daniela. Martyniuk w 2019 r. przywitał bowiem na świecie córeczkę Laurę. Dziewczynka za kilka miesięcy skończy 6 lat.

Jej rodzice rozstali się, gdy była jeszcze niemowlęciem. Były dramy, płacze i publiczne pranie brudów. Był też głośny rozwód krótko po głośnym ślubie i orzeczenie alimentacyjne - Daniel miał finansowo uczestniczyć w wychowaniu córki, a także płacić alimenty na byłą żonę. To nie podobało się Danucie Martyniuk, która ostro zareagowała na wyrok.

Ostatecznie jednak Zenkowi, jego małżonce i byłej synowej udało się porozumieć. Dziadkowie uwielbiają Laurę i płacą na nią alimenty za syna, który nie zarabia. W 2020 r. wynosiły 3200 zł.

Bardzo dobrze dogadujemy się z Eweliną. Wiadomo, że był cięższy okres, ale to było pod wpływem głupich emocji. Później człowiek tego bardzo żałuje - opowiadała Danuta Martyniuk w 2023 r.

Młody Martyniuk w październiku 2023 r. ponownie wziął ślub. Ożenił się ze swoją byłą dziewczyną Faustyną, a niebawem zakochani zostaną rodzicami. Kobieta nie ma niestety nic dobrego do powiedzenia o teściowej.

U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak. Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas, bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju - zdradziła Faustyna Pudelkowi.

I dodała na zakończenie:

To nie było miejsce ani czas na podsycanie hejtu, ale ona zrobiła to z pełną świadomością, premedytacją i celem. Nie chcę mieć z tą kobietą nic wspólnego. Dbam o siebie i maleństwo, a ona niech trzyma się od nas z daleka i radziłabym się zająć jakąś pracą, bo może gdyby nie porzuciła pracy w wieku 30 lat, to dałby lepszy przykład i mniej czasu miałaby na manipulacje i głupoty.