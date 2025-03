Gigantyczna zadyma w "Must Be The Music"! Maciej Rock opisuje dramatyczny atak furii za kulisami

Awantura za kulisami "Must Be The Music". Uczestnik wpadł w furię i zaatakował operatora

Gdy Polsat ogłosił, że show "Must Be The Music" wraca na antenę, widzowie ostrzyli sobie zęby na świetne występy uczestników i zacięte pojedynki pomiędzy nimi. Raczej nikt nie brał pod uwagę tego, że za kulisami programu odbędzie się innego typu starcie. W końcu to nie Fame MMA... Jeden z zawodników biorących udział w "Must Be The Music" jednak nie wytrzymał ciśnienia. Sprawę opisał portal Jastrząb Post. Po występie rockowej grupy Sleazy Sweet jurorzy niezbyt przychylnie ocenili umiejętności wokalistki, co nie spodobało się liderowi kapeli Iggy'emu Vailowi. Okazało się, że jest on także partnerem skrytykowanej dziewczyny. Mężczyzna dał upust swojego niezadowolenia w najgorszy możliwy sposób. Zaatakował on bowiem operatora. Furię lidera starali się okiełznać inni członkowie zespołu. Mimo to ten wykrzyczał kilka niecenzuralnych słow.

Do sprawy w rozmowie ze wspomnianym portalem odniósł się Maciej Rock, prowadzący "Must Be The Music". Zwrócił on uwagę na to, że emocje zawodników nie zawsze są pozytywne po krytyce jurorów.

Te emocje często są agresywne i ta agresja najczęściej wyraża się w sposób werbalny, ale czasami też w sposób fizyczny. Wszyscy jesteśmy przygotowani, że może dojść do takiej sytuacji i tutaj doszło

- zaznaczył prezenter Polsatu.

Po wszystkim uczestnik uciekł z wokalistką, poza sceną został tylko 15-letni perkusista, który bardzo przepraszał, że Igor ma problem z agresją i że nie spodziewali się takiego werdyktu

- dodał Maciej Rock. Z koli Mioush, który był jednym z jurorów oceniających występ Sleazy Sweet znalazł w całej sytuacji... pozytywy.

Nie wiedziałem, że to jego dziewczyna, umknęło mi to totalnie. Bronił honoru swojej kobiety, szacun za to! Nie wiem, jakbym się zachował na jego miejscu, prawdopodobnie też nieładnie. To są emocje. Pokazali coś takiego, co mi totalnie z tym zespołem gra i nie jestem zszokowany

- stwierdził raper i dodał, że tego typu zespoły tak się zachowują, jak się ich obrazi. Mioush zdradził także, że liczy na zemstę, ale nie fizyczną, tylko muzyczną.

Mam nadzieję, że od tego czasu szlifują ten wokal i się zemszczą na mnie muzycznie, i udowodnią mi, że się mylę

- wyjaśnił juror "Must Be The Music". Odcinek z występem zespołu Sleazy Sweet wyemitowany zostanie już w piątek, 7 marca.

