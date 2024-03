Do Polsatu wróci uwielbiany program! Jest jeden problem. Jego najsłynniejsza jurorka nie żyje. Wiemy, jakie show zniknie z anteny

Teresa Lipowska podupadła na zdrowiu. Jest samotna i przybita. "Mam już bardzo blisko do końca". Łzy aż same cisną się do oczu

Tylko muzyka. Must be the music wraca do telewizji

Do telewizji co i rusz wracają popularne przed laty programu. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, stacja Polsat chciałaby reaktywować program "Tylko muzyka. Must be the music", który wylansował takie gwiazdy polskiej sceny jak zespół Lemon, Enej, Red Lips, Piękni i młodzi oraz Kasia Moś. Według doniesień program miałby pojawić się w jesiennej ramówce stacji i mógłby zastąpić "Twoja twarz brzmi znajomo" lub "Taniec z Gwiazdami". To drugie wydaje się mniej prawdopodobne, ponieważ nowa odsłona tanecznego programu cieszy się ogromną popularnością i jest oczkiem w głowie dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka. Zupełnie inaczej wygląda zaś sytuacja "Twojej twarzy". W tym sezonie, nazwanym "Najlepsi z najlepszych" występują laureaci poprzednich edycji. Wygląda na to, że takie podsumowanie może wiązać się z końcem emisji programu.

Polsat emitował "Tylko muzyka. Must be the music" w latach 2010-20216 i wyprodukował aż 11 sezonów show. Program od początku prowadziła Paulina Sykut razem z Maćkiem Rockiem. Zmieniali się zaś jurorzy. Nieoficjalnie ustalono, że wkrótce mają zostać ogłoszone precastingi dla uczestników. Polsat oraz firma Endemol, która produkować będzie program, szuka też prowadzących i jurorów. Za stołem jurorskim poprzednich serii zasiadali m.in. nauczycielka emisji głosu Elżbieta Zapendowska, dyrygent Adam Sztaba, piosenkarze Wojciech “Łozo” Łozowski, Piotr Rogucki, Tymon Tymański czy ikoniczna piosenkarka i największa gwiazda programu - Kora. Niestety, artystka zmarła na raka dwa lata po zakończeniu emisji programu - w 2018 roku. ZOBACZ: Tak wygląda nowy grób Kory. WYJĄTKOWY napis na płycie

Muzyczne porażki Polsatu

Po zdjęciu z anteny "Tylko muzyka. Musi be the music" Polsat po 12 latach postanowił reaktywować program "Idol". Nowa edycja z Ewą Farną, Elżbietą Zapendowską i Januszem Panasewiczem jako jurorzy okazała się niewypałem. Kolejnej edycji już nie było. Jeszcze gorszy okazał się polsatowski program "The Four. Bitwa o sławę". W jego jury zasiadła m.in. Natalia Nykiel. Odrobinę lepiej radził sobie program "Śpiewajmy razem. All together now", w którym 100-osobowej ścianie jurorów dowodziła najpierw Ewa Farna, a później Beata Kozidrak.

Czy nowe "Tylko muzyka. Must be the music" okaże się sukcesem? O tym być może przekonamy się już jesienią.