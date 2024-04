Zatrzymała go policja, a potem nikt już go nie wiedział! Co się stało z 25-letnim Kamilem?

Polscy żołnierze pojadą na wojnę w Ukrainie?! Jasnowidz Jackowski ujawnia szokujące szczegóły

- My już jesteśmy w Ukrainie. Oni teraz pomału będą nas przyzwyczajać do tego. Żołnierze pochodzący z krajów z paktu NATO są i walczą. Z kolei my będziemy się o tym dowiadywać, ale w dziwny sposób. Będą do nas dochodzić takie informacje, że to są ochotnicy. Kilka krajów NATO wyśle na Ukrainę swoich żołnierzy, ale nie jako państwo członkowskie NATO, ale jako państwo, które wypełnia swoje zobowiązania wobec Rosji. Będą mówić, że mają takie umowy dwustronne. To wszystko będzie dziwne. Nasi żołnierze pojadą też na wojnę. Razem z żołnierzami z Czech stworzą kompanię ochotników - mówi nam jasnowidz Jackowski.

Zobacz: Jasnowidz Jackowski zobaczył nowy konflikt! Potężny kryzys wisi na włosku? Zacznie się od tej decyzji

Dziennikarz "Super Expressu" od lat rozmawia z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Najbardziej zapamiętał pewność jasnowidza z jaką mówił o śmierci prezydenta Rzeszowa. To Jackowski, jako pierwszy, mówił o murze na granicy z Białorusią i o wojnie w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. - Z tej drugiej wojnie, tej małej, zrobi się III wojna światowa - przepowiada.

Nasz dziennikarz pamięta również słowa wypowiedziane przez jasnowidza jeszcze w 2021 roku. Wtedy mówił, że Polska będzie podzielona. - Polacy, ze wschodnich części kraju będą uciekać. Będą zostawiać swój dobytek i jechać na zachód. Będą się czegoś bać - mówi nam łamach "Super Expressu" Jackowski.

Teraz już wiadomo, że władze naszego kraju starają się o bron atomową. Nie podoba się to Rosji. Mało tego, plany obronne naszego kraju, które przedostały się do opinii publicznej są takie, że Polska ma się bronic na linii Wisły. Podział, o którym mówił jasnowidz Jackowski doskonale pasuje do planów obrony naszego kraju.

- Wie Pan co, ja nie zawsze wiem, o co chodzi w moich wizjach. Pamiętam, ma Pan rację mówiłem, że nasz kraj będzie podzielony. Mówiłem to dawno - dodaje jasnowidz.

Polskość będzie zachwiana?! Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Mroczna przepowiednia dla miast Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.