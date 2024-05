i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express; Paweł Skraba/Super Express

tylko u nas!

Przecieki z matury 2024 z matematyki?! Tylko on wie, co pojawi się w arkuszu egzaminacyjnym. "Wielkie zaskoczenie"

Mariusz Korzus | ago | eitor 7:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matura 2024 z matematyki być trudna i podchwytliwa. Na szczęście dla tych, którzy ją będę zdawać mamy przeciek. Zadania z matematyki na maturze w swojej wizji zobaczył Krzysztof Jackowski. Dziennikarz "Super Expressu" poprosili go, aby "pomógł" przyszłym maturzystom lepiej się przygotować. To nie koniec! Jasnowidz z Człuchowa zdradził nam również to, co pojawi się na maturze z języka polskiego.