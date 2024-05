Gdzie na wakacje 2024? Ta lokalizacja powita w sezonie wielu turystów

W wakacje jak co roku część Polaków wybierze się na urlop za granicę, a inni pozostaną w kraju. Jeśli tym razem należysz do drugiego grona i planujesz odkryć ojczyznę, mamy świetną propozycję na wycieczkę. Oto miasto, które do złudzenia przypomina Wenecję. Wyjątkowa Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca.

"Polska Wenecja" poleca się na krótszy i dłuższy wypad. Atrakcji na miejscu jest co niemiara

Bydgoszcz przez długi czas była raczej miejscowością zapomnianą i owianą niechlubną sławą. Na przestrzeni ostatnich lat stała się jednak popularną lokalizacją wśród podróżujących. Dzięki wielu inwestycjom i remontom miasto zachęca aktualnie do odwiedzin i oferuje sporo atrakcji.

Turyści w szczególności doceniają kanały wodne, które wielu przypominają te weneckie. Kanał Bydgoski powstał w II połowie XVIII wieku i połączył Wisłę z Odrą. Co ciekawe, jest to najstarszy czynny śródlądowy kanał wodny na terenie Polski, a od 2005 roku nosi miano zabytku. Odwiedzający chętnie udają się tam na przepływy kajakowe, a dla mnie odważnych jest także możliwość przepłynięcia się tramwajem wodnym po rzece Brda. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Co robić w Bydgoszczy? Na miejscu trudno o nudę

Oprócz podziwiania kanałów wodnych "polska Wenecja" oferuje wiele więcej ciekawych atrakcji. W mieście odnajdą się wielbiciele historii oraz zabytków. Kamienice kupieckie i siedziby pruskich urzędów z przełomu XIX i XX wieku z pewnością zachwycą. Dla osób pragnących relaksu wśród natury polecamy udać się na Wyspę Młyńską, na której często odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturowe.

Myślęcinek jest także świetną lokalizacją na odpoczynek. To największy park miejski w Polsce, więc warto go odwiedzić, a przy okazji wybrać się na spacer. Miasto jest również bogate w różnorakie muzea, a jednym z najbardziej znanych jest Muzeum Mydła i Historii Brudu, które może być świetną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Jak widać, atrakcji jest naprawdę sporo. Dajcie znać na naszych social mediach, gdzie w tym roku planujecie urlop!

