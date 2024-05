Sanatorium: kolejka do tych uzdrowiska zawsze jest długa. Kuracjusze uwielbiają te miejsca

Uzdrowiska w Polsce są bardzo popularne i wręcz oblegane głównie przez seniorów. Nie ma więc się co dziwić, że do niektórych obiektów kolejka na turnus jest naprawdę długa. Jakie lokalizacje na pobyt w sanatorium są jednak najchętniej wybierane i dlaczego? Co takiego oferują na miejscu, że seniorzy marzą, by właśnie tam spędzić cały urlop? Szczegółową listę wraz z opisem znajdziecie w naszej galerii.

Zobaczyliśmy, jak karmią ludzi w polskich sanatoriach. Kuracjusze nie kryją zaskoczenia

Quiz. Romanse i intrygi w "Sanatorium miłości" 6 Pytanie 1 z 15 Gospodynią "Sanatorium miłości" od początku jest... Marta Manowska Marcelina Zawadzka Marta Kielczyk Dalej