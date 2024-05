Gorszące sceny w Ciechocinku. Kuracjusze robią to coraz częściej. To już plaga

Ciechocinek to popularny kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z sanatorium. Rehabilitacja w powiecie aleksandrowskim powinna być bardzo przyjemna. Niestety, nie wszyscy zachowują się odpowiednio do wieku i sytuacji życiowej. Dziennikarka "Faktu" rozmawiała ze sprzedawczynią ze sklepu sieci Groszek. Kobieta nie owijała w bawełnę. Kuracjusze chętnie odwiedzają to miejsce. - Lubią alkohol. Nie ma jednego określonego gatunku, który najchętniej kupują. Wszystko, co zamawiamy, schodzi. I nie ma reguły, czy to jest małe, czy duże, białe czy kolorowe - powiedziała pani Kasia, cytowana przez portal fakt.pl. Zdecydowanie więcej kuracjuszy przychodzi latem.

Sprawdź koniecznie: Zobaczyliśmy, jak karmią ludzi w polskich sanatoriach. Kuracjusze nie kryją zaskoczenia

Kuracjusze w Ciechocinku. Alkohol i nocne życie towarzyskie

Nadużywanie alkoholu to już plaga. Jak się okazuje, są kuracjusze, których priorytetami nie są rehabilitacja, spacery przy tężniach i dbanie o zdrowie.

- Mieliśmy całkiem niedawno taką sytuację, że musieliśmy wydalić jedną z kuracjuszek, bo leżała pijana na trawniku przed budynkiem - cytuje pracownika jednego z ciechocińskich sanatoriów dziennikarka "Faktu".

Alkohol i tańce to nie koniec. U niektórych dochodzi jeszcze seks. W przypadku osób, które w Ciechocinku znalazły miłość, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Niestety, są również tacy, którzy niespecjalnie przejmują się przysięgami małżeńskimi.

- Na turnusie było około 180 osób. Można było zobaczyć wszystko. Widziałam kobiety i mężczyzn, którzy codziennie albo co drugi dzień, zmieniali partnerów. Jedną panią nawet wysłano do domu z powodu niemoralnego prowadzenia się. Widziałam pary wierne sobie cały turnus - tylko jak przyjeżdżał mąż albo żona z dziećmi, to się "nie znali" - napisała jedna z internautek, cytowana przez fakt.pl.

Z pewnością nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie wszyscy seniorzy są wzorami do naśladowania. Przypomnijmy - w 2020 roku nasi dziennikarze opisywali głośną sprawę właśnie z Ciechocinka. Pijany gwiazdor disco polo wjechał w Józefę na pasach. Finał był najgorszy z możliwych. Szczegóły znajdziecie w tym miejscu.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Grób kobiety zabitej przez pijanego muzyka z Ciechocinka