Oberwanie chmury nad Toruniem. Zalane ulice i tunel przy ulicy Dybowskiej

Ulewa nad Toruniem. Zalane ulice i tunel

Kilka ulic i tunel przy ulicy Dybowskiej zostały zalane w trakcie burzy, która przeszła w niedzielę (19 maja) po południu nad Toruniem. Wodę wypompowują strażacy. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska poinformowała PAP, że strażacy zostali wezwani do pompowania wody przy Czerwonej Drodze, Placu AK, a także z tunelu przy ulicy Dybowskiej.

To wynik ulewnego deszczu, który towarzyszył w niedzielę po południu gwałtownej burzy, która przeszła nad Toruniem i okolicznymi miejscowościami. Strażacy wypompowują wodę także przy ul. Bydgoskiej w Chełmży. Poniżej dalsza część artykułu.

IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 z 16 województw przed burzami z gradem. Alert dotyczy również województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 23.00 w niedzielę, 19 maja. - Prognozowana suma opadów w czasie burz przeważnie do 20 mm, lokalnie do 35 mm - czytamy w prognozie IMGW.

