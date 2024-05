Niechciane dziecko ojca Rydzyka. Smutny widok w imperium redemptorysty

To nie jest udana inwestycja ojca Tadeusza Rydzyka (79 l.). Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 roku oficjalnie otwarto Park Pamięci Narodowej. Jak on wygląda? Mamy tam sto trzymetrowych postumentów. Na nich wypisano ponad 16 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. Budowa Parku miała kosztować 18 milionów złotych, z czego 8 mln przekazał rząd. Gdyby nie te 8 milionów złotych, to byśmy o tym nie pisali. Park jest częścią miasteczka, zwanego przez wielu imperium ojca Rydzyka. To niezmiennie najsłynniejszy zakonnik w Polsce. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z opisywanego Parku.

Ojciec Rydzyk nie ma powodów do radości. Park Pamięci świeci pustkami

Na postumencie przed wejściem do Parku Pamięci Narodowej „Zachowali się, jak trzeba” umieszczony został cytat ze św. Jana Pawła II - „Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Nasi dziennikarze z przyczyn zawodowych dość często są w pobliżu Parku. Przez te cztery lata nie wiedzieliśmy ani jeden wycieczki szkolnej, która przyjechałaby do parku. Na palcach jednej ręki możemy policzyć te dni, w których ktokolwiek tamtędy spacerował i oglądał dzieło zakonnika.

Wygląda na to, że dziecko ojca Tadeusza Rydzyka jest niechciane. Szkoda, że podatnicy zapłacili za nie aż 8 milionów złotych. Pamiętamy przy tym, że uroczyste otwarcie Parku było naprawdę godne. W mszy świętej pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia i otwarciu Parku Pamięci Narodowej w Toruniu uczestniczyli ówczesny premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, ówcześni wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

