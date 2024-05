Oficjalne: Znamy wszystkich zastępców Pawła Gulewskiego. Wiemy, czym zajmie się trzeci wiceprezydent

Trzech zastępców Pawła Gulewskiego. Oni zostali wiceprezydentami Torunia

W miniony piątek (10 maja 2024 r.) poznaliśmy dwóch wiceprezydentów Torunia. Dagmara Zielińska to pierwsza w historii grodu Kopernika kobieta, która znalazła się w gronie zastępców. Tego samego dnia Paweł Gulewski zaprezentował Rafała Pietrucienia. Na ogłoszenie ostatniego z wiceprezydentów przyszło nam poczekać do 16 maja. - Stawiamy kropkę nad "i" w tym temacie. Wiem, że dla państwa to jest gigantyczna niespodzianka, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie. Pan prezydent Adam Szponka jest z nami - powiedział nam oficjalnie Gulewski. - Do tej pory był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc odpowiadał za politykę społeczną województwa kujawsko-pomorskiego - dodał prezydent Torunia. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami prezydenta i jego zastępców.

Adam Szponka wiceprezydentem Torunia. Za co będzie odpowiadał?

Adam Szponka to ekonomista, samorządowiec doświadczony w dziedzinie opieki społecznej, procesów inwestycyjnych oraz informatyzacji administracji. W czwartek dokonał swojej prezentacji.

- Bardzo dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie mnie do teamu "Zmieniamy Toruń". Mam nadzieję, że moje doświadczenie w samorządzie przyczyni się do urzeczywistnienia idei, pomysłu na miasto, który przedstawił prezydent Gulewski - powiedział nam Adam Szponka.

- Będę odpowiadał za kulturę, turystykę, promocję, ale także informatyzację urzędu i Wydział Nieruchomościami. Bardzo odpowiedzialne, ważne zadania. Liczę na Państwa współpracę - zwrócił się do mieszkańców prezydent Szponka. Życzymy powodzenia!