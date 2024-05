Upadek znanej polskiej firmy. To już pewne, wszyscy stracą pracę

Firma Bioetanol AEG ogłosiła upadłość. Nie pomogło publiczne wsparcie

Firma Bioetanol AEG rozpoczęła swoją działalność w 1947 r. Przez 77 lat produkowała alkohol etylowy: surowy, rektyfikowany i odwodniony. Siedziba spółki i zakład mieści się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4. Jak podaje portal businessinsider.com.pl, "do 2003 r. był on częścią cukrowni, dopiero później funkcjonował samodzielnie". Po 77 latach działalności Bioetanol AEG ogłosił upadłość.

Problemy firmy trwały od kilku lat. Przez ostatnie pięć aż trzy razy Bioetanol AG skorzystał z funduszy pomocy publicznej. To nie pomogło. W 2020 r. spółka uzyskała wsparcie o wysokości 2,3 mln zł. Rok później było to ponad pół miliona. W 2023 r. wsparcie przyszło raz jeszcze, w kwocie 2,4 mln zł. Wszystko z programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.". Wreszcie firma zdecydowała o ogłoszeniu upadłości. Problemem nie do przebrnięcia okazały się koszty utrzymania zakładu, m.in. podwyżki cen energii i gazu, a także surowców niezbędnych do produkcji. Wzrosty cen sięgały nawet 400 proc.

Ponad 50 osób bez pracy

Upadłość Bioetanol AEG oznacza dramat pracowników i utratę pracy dla ponad 50 zatrudnionych tam ludzi. Wielu z nich ma wysokie kwalifikacje. Pod koniec maja do pracowników mają trafić wypowiedzenia, a do końca sierpnia będą oni pełnić obowiązki w firmie.

Źródło: businessinsider.com.pl

Sonda Kiedy ostatni raz szukałaś/eś pracy? W tym roku W zeszłym roku Nie pamiętam