Zakupy zmieniły się w sprawę kryminalną. Cały region usłyszał o aspirancie Danielu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-09 11:25

Aspirant sztabowy Daniel Witkowski to policjant na co dzień służący w Toruniu. W czasie wolnym od pracy funkcjonariusz robił zakupy w Ciechocinku. Tam natknął się na agresywnego klienta, który zaatakował ochroniarza. Stróż prawa od razu rzucił się na pomoc. Szczegóły opisujemy poniżej.

Policjant z Torunia interweniował podczas zakupów w Ciechocinku

Autor: Super Express, Pixabay Policjant z Torunia interweniował podczas zakupów w Ciechocinku
  • - Policjantem jest się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To stwierdzenie najtrafniej podsumowuje sytuację, do której doszło 7 stycznia w Ciechocinku - podkreśla asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.
  • Koleżanka chwali aspiranta sztabowego Daniela Witkowskiego, który w Ciechocinku był na zakupach. Funkcjonariusz natknął się na agresywnego mężczyznę, który zaatakował ochroniarza.
  • Policjant z Torunia pomógł w ujęciu napastnika. Szczegóły poniżej.

Ciechocinek: Policjant z Torunia ujął agresora ze sklepu

Policjant z toruńskiej komendy - aspirant sztabowy Daniel Witkowski - w czasie wolnym od służby, będąc na zakupach, zauważył, że klient zaatakował pracownika sklepu. Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, wskutek której ochroniarz został kilkukrotnie uderzony w twarz i klatkę piersiową. Stróż prawa nie wahał się ani chwili.

- Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta, szybko udało się obezwładnić napastnika. Okazało się, że 41-letni mężczyzna próbował wyjść ze sklepu mając w koszyku artykuły spożywcze o wartości ponad 700 złotych. Za żaden z artykułów nie zapłacił - informuje asp. szt. Białkowska-Błachowicz.

Na miejscu pojawił się patrol interwencyjny, który przejął agresora. - 41-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim. 

Policjantowi z Torunia gratulujemy wspaniałej reakcji. Aspirant Daniel pokazał, że wybór tego zawodu nie był przypadkowy. Teraz funkcjonariuszem z grodu Kopernika zainteresowały się media z województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko.

KUJAWSKO-POMORSKA POLICJA
CIECHOCINEK