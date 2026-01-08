Policja wie, kto odpowiada za nielegalną wycinkę w Toruniu! Przełom w sprawie

Maria Nowak
Maria Nowak
Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-08 13:59

Nielegalna wycinka drzew w Toruniu poruszyła mieszkańców. 8 stycznia pojawiła się informacja o przełomie w sprawie. - Policjanci ustalili, kto najprawdopodobniej jest za nią odpowiedzialny - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Nielegalna wycinka drzew w Toruniu. Policja informuje o przelomie

i

Autor: UMT, Pixabay/ Materiały prasowe Nielegalna wycinka drzew w Toruniu. Policja informuje o przełomie
  • Sprawę wycinki siekierami kilkuset drzew zgłosił w czwartek miejskim służbom reporter Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Więcławski. Temat wywołał falę komentarzy w Toruniu!
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformowała w środę, że wszczęła postępowanie w tej sprawie.
  • Oficer prasowa KMP w Toruniu, asp. Dominika Bocian przekazała nowe informacje w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Toruń: Nielegalna wycinka drzew poruszyła mieszkańców

O sprawie po raz pierwszy informowaliśmy w tym materiale. Po kontroli okazało się, że wycięto siekierą kilkadziesiąt drzew na powierzchni ponad hektara. Wycinki dokonano w kilku miejscach. Brutalnie potraktowano głównie klony i olsze. - Trudno mi sobie wyobrazić, ile siły i pracy trzeba, żeby dokonać tak wielkiej wycinki. Najgorsze jest to, że w wielu punktach w miejsce rodzimego drzewostanu wejdzie teraz inwazyjny klon jesionolistny - powiedział PAP dr Lucjan Rutkowski z Instytutu Biologii UMK w Toruniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Czytaj więcej o sprawie: Skandal na obszarze Natura 2000 w Toruniu. Nowe informacje z RDOŚ

Nielegalna wycinka kilkuset drzew w obszarze Natura 2000
5 zdjęć

Policjantka o prawdopodobnym sprawcy wycinki

Oficer prasowa toruńskiej komendy wskazała w rozmowie z Radiem ESKA, że policjanci ustalili prawdopodobnego sprawcę wycinki. - 7 stycznia akta postępowania zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód z wnioskiem o ocenę zebranego materiału pod kątem przyjęcia odpowiedniej kwalifikacji prawnej. Dalsze czynności w tej sprawie policjanci będą podejmowali po konsultacji z prokuraturą - podkreśliła asp. Dominika Bocian. 

Kierownik referatu utrzymania zieleni Urzędu Miasta Torunia Tomasz Kozłowski powiedział PAP w ubiegły piątek, że pracuje w tej branży kilkadziesiąt lat, ale takich szkód wykonanych w obszarze chronionym bez żadnego jasnego powodu, a do tego siekierą i w centrum miasta, nie widział. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". 

Źródła: Radio ESKA Toruń, Polska Agencja Prasowa

Polecany artykuł:

Pościg za wariatem z audi. Policjant oddał strzały. Na jaw wyszły mroczne fakty
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ