Śmiertelny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje 44‑letnia rowerzystka

Manewr wyprzedzania zakończył się tragedią

Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 8:00. Jak informuje Polskie Radio PiK, według wstępnych ustaleń, kierująca samochodem osobowym 26‑letnia kobieta podjęła próbę wyprzedzenia dwóch pojazdów. W trakcie manewru straciła panowanie nad autem, wpadła w poślizg i uderzyła w prawidłowo jadącą rowerzystkę.

Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon 44‑letniej kobiety. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się jej uratować.

Służby na miejscu, duże utrudnienia

Na miejsce wypadku skierowano dwa zastępy straży pożarnej, policję oraz prokuratora. Droga została zablokowana, a ruch odbywał się wahadłowo. Utrudnienia trwały kilka godzin, ponieważ śledczy prowadzili szczegółowe oględziny miejsca tragedii.

Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładny przebieg zdarzenia, w tym prędkość pojazdu oraz warunki panujące na drodze. Wciąż trwają czynności mające wyjaśnić, dlaczego kierująca straciła panowanie nad autem.

Apel o ostrośność

To już kolejny tragiczny wypadek w regionie z udziałem rowerzysty, do którego doszło w ostatnim czasie. Służby apelują o ostrożność, szczególnie przy manewrach wyprzedzania na wąskich drogach powiatowych, gdzie margines błędu jest minimalny.

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie