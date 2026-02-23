Rozpowszechniali nagie zdjęcia dzieci. Podejrzani z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Toruniu zakończyła śledztwo w bulwersującej sprawie rozpowszechniania i posiadania pornografii dziecięcej. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Toruniu. Sprawa dotyczy Michała N. oraz dwóch innych mężczyzn – Piotra P. i Marcina Z.

Jak ustaliła prokuratura, podejrzani posiadali i rozpowszechniali w sieci internetowej setki tysięcy plików graficznych i wideo przedstawiających wykorzystanie seksualne dzieci, w tym materiały o szczególnie drastycznej treści, w tym zawierające przemoc i bestialskie praktyki wobec nieletnich.

Funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonali przeszukań mieszkań podejrzanych. Zabezpieczono dyski twarde, telefony, komputery stacjonarne, a także aktywne programy do udostępniania plików, takie jak eMule i Ares.

W toku działań odkryto również korespondencję mailową i komunikację na portalach ogłoszeniowych, w tym „Ogłaszamy24”, oraz liczne foldery z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci.

Jakie zarzuty postawiono podejrzanym o rozpowszechnianie pornografii?

Michałowi N. przedstawiono zarzuty posiadania i rozpowszechniania ponad 58 tysięcy plików graficznych i ponad 3 tysiące plików wideo z udziałem nieletnich, w tym również materiały z udziałem zwierząt i przedstawiające przemoc. Piotr P. i Marcin Z. odpowiedzą za posiadanie takich materiałów.

W śledztwie Michał N. i Piotr P. przyznali się do zarzucanych czynów, natomiast Marcin Z. nie przyznał się do winy, tłumacząc, że nie pamięta, czy takie treści były wysyłane do niego.

Wobec Michała N. zastosowano tymczasowy areszt, a wobec Piotra P. i Marcina Z. – dozór policji. Za posiadanie pornografii dziecięcej grozi kara do 5 lat więzienia, za jej rozpowszechnianie – nawet do 15 lat.

– Śledztwo ujawniło ogromną skalę zjawiska. Działania podejrzanych były świadome i rozległe – mówi prok. Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Sprawa wstrząsnęła Toruniem i internautami w całej Polsce, przypominając o rosnącym problemie cyberprzestępczości seksualnej wobec dzieci i skutecznych działaniach organów ścigania w tej dziedzinie.