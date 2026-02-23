Eksplozja butli w pawilonie na Bielanach. Strażacy i policja interweniują. Jest ranny

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-23 18:36

Dramatyczny wybuch gazu przy Cmentarzu Północnym na Bielanach! W jednym z pawilonów eksplodowała 11-kilogramowa butla, a mężczyzna przebywający wewnątrz doznał poparzeń i trafił do szpitala. Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, ratownictwo medyczne i policja, a okolica wygląda jak po przejściu żywiołu.

Wybuch butli z gazem na Bielanach. W pawilonie przebywał mężczyzna

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 lutego przed godziną 15 przy ul. Dziekanowskiej w rejonie Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego na Bielanach. W jednym z niewielkich pawilonów wybuchła 11-kilogramowa butla gazowa, a w środku znajdowały się również inne butle. Eksplozja była tak silna, że altanka o wymiarach około 2×3 metry dosłownie się zawaliła.

Mężczyzna przebywający w pawilonie w chwili wybuchu samodzielnie wydostał się spod uszkodzonych elementów konstrukcji, jednak doznał poważnych poparzeń. Natychmiast przetransportowano go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie do szpitala.

Na miejscu działało aż pięć zastępów straży pożarnej, w tym dowódca z JRG 11. Obecne były także służby ratownicze i policja, które zabezpieczały teren i pomagały poszkodowanemu. Po zakończeniu działań ratowniczych funkcjonariusze rozpoczęli szczegółowe czynności dochodzeniowe, mające wyjaśnić przyczyny oraz okoliczności wybuchu.

Polecany artykuł:

Magda nie żyje, urzędnicy usłyszeli wyroki. Koniec procesu po śmierci 16-letnie…

Siła wybuchu butli była ogromna

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują dramatyczny obraz – przewrócony dach, gruz i porozrzucane meble, a wśród nich niebieskie butle gazowe. Cały teren wygląda jak po przejściu żywiołu, a śnieg pokrywający okolicę kontrastuje z czarnymi śladami zawalonej konstrukcji.

Mieszkańcy okolicy mówią o przerażeniu i niepewności. Jak dodają strażacy, eksplozja mogła mieć katastrofalne skutki, gdyby w pobliżu przebywały większe grupy ludzi.

Policja podkreśla, że to wstępne ustalenia – na razie wiadomo, że wybuchła butla gazowa i że w środku mogły znajdować się dodatkowe pojemniki z gazem. Dochodzenie ma wykazać, czy doszło do wady technicznej, nieostrożnego obchodzenia się z gazem czy też do celowego działania.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.

Wybuch butli Bielany
Galeria zdjęć 10
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH
BUTLA GAZOWA