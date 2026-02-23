Będą szkolić studentów na czas wojny. Zdobędą praktyczne umiejętności

Od marca rusza nowy, unikatowy kierunek studiów, który ma przygotować młodych ludzi do działania w warunkach kryzysowych i wojennych. Program łączący ochronę ludności i obronę cywilną stawia na intensywne szkolenia praktyczne, dzięki którym studenci zdobędą realne umiejętności potrzebne w sytuacjach zagrożenia.

Takie kierunki studiów będą teraz normą

W obliczu narastających napięć międzynarodowych, trwających konfliktów zbrojnych i rosnącego poczucia zagrożenia, kwestie bezpieczeństwa oraz przygotowania społeczeństwa na sytuacje kryzysowe zyskują dziś zupełnie nowy wymiar. Wojna w Ukrainie, niestabilność geopolityczna i coraz częstsze kryzysy humanitarne sprawiają, że państwa intensyfikują działania na rzecz wzmacniania obrony cywilnej i ochrony ludności. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających praktyczne kompetencje w zakresie reagowania kryzysowego, ratownictwa i zarządzania bezpieczeństwem. To właśnie dlatego nowe, wyspecjalizowane kierunki studiów, przygotowujące do działania w warunkach zagrożenia, będą w najbliższych latach zyskiwać na popularności.

Rusza nowy kierunek studiów przygotowujący do działań kryzysowych i wojennych

Już od marca w polskim systemie szkolnictwa wyższego pojawi się nowy i bardzo nietypowy kierunek studiów. Jego głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do działania w sytuacjach kryzysowych. Program edukacyjny łączy w sobie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.

Nowy kierunek został uruchomiony dzięki współpracy trzech państwowych uczelni: Akademii Policyjnej w Szczytnie, Akademii Pożarniczej w Warszawie oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak podael portal polskieradio24.pl, nauka jest zaplanowana w kilku etapach:

  • pierwsze dwa semestry odbywać się będą w Szczytnie pod nadzorem Akademii Policyjnej,
  • następnie studenci spędzą rok na zajęciach z silnym elementem praktycznym w Akademii Pożarniczej,
  • ostatni etap kształcenia skoncentruje się na działaniach w sytuacjach wojennych i odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej.

Ochrona ludności i obrona cywilna - dla kogo?

Kierunek jest otwarty zarówno dla młodych ludzi świeżo po maturze, jak i dla dorosłych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje – na przykład osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem, administracją publiczną czy służbami ratowniczymi. Studia będą dostępne zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym, co daje większą elastyczność kandydatom z różnych środowisk.

