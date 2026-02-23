Najlepsze sushi w Warszawie – TOP 10 warszawskich sushi

2026-02-23 14:56

Masz ochotę na sushi, ale gubisz się w gąszczu warszawskich lokali? Przygotowaliśmy ranking TOP 10 miejsc, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. Odkryj, gdzie zjesz najlepsze sushi w Warszawie.

Najlepsza restauracja z sushi Warszawa - LISTA

W dzisiejszym świecie, pełnym pośpiechu i różnorodnych smaków, coraz częściej poszukujemy miejsc, które oferują nie tylko posiłek, ale i kulinarne doświadczenie. Restauracje z sushi idealnie wpisują się w ten trend, oferując elegancję, precyzję przygotowania i świeżość składników. To doskonały wybór na spotkania biznesowe, lunch w nowoczesnym stylu, romantyczną kolację czy po prostu chęć spróbowania czegoś wyjątkowego. Gdy pragnienie japońskich smaków staje się nieznośne, wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć najlepszą restaurację z sushi w Warszawie. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 warszawskich restauracji z sushi, które zachwycają smakiem, atmosferą i obsługą.

  1. Art Sushi
    • Adres: Nowogrodzka 56, 00-513 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce w sercu Warszawy za rogiem dworca centralnego. Udaliśmy się na niedzielny obiad i to był strzał w dziesiątkę. Zestaw z tempurą obłędny, sashimi i nigiri rozpływające się w ustach. Deser z tapioką przepyszny, duża porcja, nie dałam rady zjeść jej sama. Toaleta wymaga nieco porządku. Po za tym serdecznie polecam!"
  2. Pracownia Sushi
    • Adres: Kolejowa 45/U10, 01-210 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Najlepsze Sushi w Polsce! Jadłem w wielu miejscach, również tych droższych i to Sushi jest absolutnie najlepsze. Stosunek ceny do jakości rewelacyjny. Pozostajemy wierni całą rodziną Pracowni już od ponad 10 lat - od czasów ul. Ciołka:) (Zdjęcie w załączeniu!) Wszystkim polecam i wiele osób już zaraziłem miłością do pracowni"
  3. "Sushi Złota" Złote Tarasy
    • Adres: Złote Tarasy, Złota 59/Piętro - 1, 00-120 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Panowie szykujący sushi bardzo kulturalni.Swoją pracę wykonują profesjonalnie z pasją.Mnie i Przyjaciółce przedstawili cały proces szykowania rolek sushi. Restauracja czysta, a sushi jest szykowane czystymi narzędziami i w rękawiczkach.Gorąco polecam"
  4. Roger Sushi na Woli
    • Adres: Kolejowa 45B/U2, 01-210 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Przepyszne sushi! Czuć, że bardzo świeże i zrobione z najlepszej jakości produktów. Serdecznie polecam:"
  5. Izumi Sushi
    • Adres: Biały Kamień 4, 02-593 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce na piękny wypad, na sushi i nie tylko. Miejsce w dawnej palmiarni na końcu ulicy Rakowieckiej w Warszawie, z własnym parkingiem. Dużo miejsc, stolików, dla różnej liczby gości. Na górze stoliki mniejsze, na dole większe. Można przyjść z pupilem! Stoliki daleko od siebie, pooddzielane zielenią, palmami, bez problemu da się porozmawiać. Obsługa miła, szybka nie nachalna. Jedzenie „palce lizać” jakość, podanie, całość na wysokim poziomie. Pewnie jedna z najlepszych japońskich restauracji w Warszawie, zdecydowanie polecam."
  6. TSUMA Sushi
    • Adres: Czerwonego Krzyża 8, 00-377 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Jeśli macie ochotę na naprawdę smaczne sushi w Warszawie, to koniecznie zajrzyjcie do tego miejsca! Od razu czuć, że robią je tu z sercem — świeże składniki, fajne połączenia i rolki, które po prostu dobrze smakują.Lokal jest przytulny, klimatyczny i aż chce się w nim posiedzieć chwilę dłużej. Obsługa jest bardzo miła i chętnie doradza, więc nawet jeśli nie wiecie, co wybrać, szybko znajdziecie coś dla siebie Najbardziej zaskoczyły mnie kreatywne połączenia -lekkie, pełne smaku i idealne na wspólne dzielenie się przy stole. Do tego fajne ceny!Tsuma to jedno z tych miejsc, do których aż chce się wrócić. Smacznie, luźno i w naprawdę dobrej atmosferze. Polecam z całego serca!"
  7. UMAMI SUSHI & RAMEN
    • Adres: Adama Mickiewicza 23, 01-517 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Pysznie i świeżo. Zestaw sushi bardzo zróżnicowany, każdy znajdzie coś dla siebie. Składniki najwyżej jakości, a tatar z tuńczyka (lekko ostry) - genialny. Szkoda, że nie ma wody na karafki. Czas oczekiwania długi, ale wszystko robione na miejscu - co totalnie tłumaczy i rekomenduje czekania"
  8. Sushi Kado - Restauracja Sushi Warszawa Wola
    • Adres: Marcina Kasprzaka 31/lok. U1.2, 01-234 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo podobał nam się zestaw Zestaw Sushi London w restauracji sushi Kado.Wszystko było świeże, starannie przygotowane i pięknie podane. Ryba smaczna, ryż idealnej konsystencji, rolki się nie rozpadały — widać, że jedzenie jest robione z dbałością o szczegóły. Porcja duża, idealna, żeby się najeść i spróbować różnych rodzajów sushi.Bardzo miła obsługa. Zostaliśmy bardzo zadowoleni — na pewno przyjdziemy jeszcze raz ponownie"
  9. Sakana Sushi Bar
    • Adres: Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Zostałam tam zabrana na urodzinowy obiad - super miejsce, nie za duże, na pewno wrażenie zrobiło obserwowanie sushi mastera działającego na żywo. Zupy i sushi pyszne, świeże, a deser z lodami obłędny!"
  10. Smaki Sushi
    • Adres: Bukowińska 10/U1, 02-703 Warszawa
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Przepiękna restauracja z cudownym klimatem i atmosferą. Obsługa rewelacyjna, dania podane praktycznie od razu po zamówieniu, a do tego pani z obsługi była bardzo miła. Duży wybór więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jedzenie świeże i przepyszne. Napewno tutaj wrócę."
