Najlepsze sushi w Warszawie – TOP 10 warszawskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Warszawa - LISTA
W dzisiejszym świecie, pełnym pośpiechu i różnorodnych smaków, coraz częściej poszukujemy miejsc, które oferują nie tylko posiłek, ale i kulinarne doświadczenie. Restauracje z sushi idealnie wpisują się w ten trend, oferując elegancję, precyzję przygotowania i świeżość składników. To doskonały wybór na spotkania biznesowe, lunch w nowoczesnym stylu, romantyczną kolację czy po prostu chęć spróbowania czegoś wyjątkowego. Gdy pragnienie japońskich smaków staje się nieznośne, wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć najlepszą restaurację z sushi w Warszawie. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 warszawskich restauracji z sushi, które zachwycają smakiem, atmosferą i obsługą.
- Art Sushi
- Adres: Nowogrodzka 56, 00-513 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce w sercu Warszawy za rogiem dworca centralnego. Udaliśmy się na niedzielny obiad i to był strzał w dziesiątkę. Zestaw z tempurą obłędny, sashimi i nigiri rozpływające się w ustach. Deser z tapioką przepyszny, duża porcja, nie dałam rady zjeść jej sama. Toaleta wymaga nieco porządku. Po za tym serdecznie polecam!"
- Pracownia Sushi
- Adres: Kolejowa 45/U10, 01-210 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najlepsze Sushi w Polsce! Jadłem w wielu miejscach, również tych droższych i to Sushi jest absolutnie najlepsze. Stosunek ceny do jakości rewelacyjny. Pozostajemy wierni całą rodziną Pracowni już od ponad 10 lat - od czasów ul. Ciołka:) (Zdjęcie w załączeniu!) Wszystkim polecam i wiele osób już zaraziłem miłością do pracowni"
- "Sushi Złota" Złote Tarasy
- Adres: Złote Tarasy, Złota 59/Piętro - 1, 00-120 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Panowie szykujący sushi bardzo kulturalni.Swoją pracę wykonują profesjonalnie z pasją.Mnie i Przyjaciółce przedstawili cały proces szykowania rolek sushi. Restauracja czysta, a sushi jest szykowane czystymi narzędziami i w rękawiczkach.Gorąco polecam"
- Roger Sushi na Woli
- Adres: Kolejowa 45B/U2, 01-210 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przepyszne sushi! Czuć, że bardzo świeże i zrobione z najlepszej jakości produktów. Serdecznie polecam:"
- Izumi Sushi
- Adres: Biały Kamień 4, 02-593 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce na piękny wypad, na sushi i nie tylko. Miejsce w dawnej palmiarni na końcu ulicy Rakowieckiej w Warszawie, z własnym parkingiem. Dużo miejsc, stolików, dla różnej liczby gości. Na górze stoliki mniejsze, na dole większe. Można przyjść z pupilem! Stoliki daleko od siebie, pooddzielane zielenią, palmami, bez problemu da się porozmawiać. Obsługa miła, szybka nie nachalna. Jedzenie „palce lizać” jakość, podanie, całość na wysokim poziomie. Pewnie jedna z najlepszych japońskich restauracji w Warszawie, zdecydowanie polecam."
- TSUMA Sushi
- Adres: Czerwonego Krzyża 8, 00-377 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Jeśli macie ochotę na naprawdę smaczne sushi w Warszawie, to koniecznie zajrzyjcie do tego miejsca! Od razu czuć, że robią je tu z sercem — świeże składniki, fajne połączenia i rolki, które po prostu dobrze smakują.Lokal jest przytulny, klimatyczny i aż chce się w nim posiedzieć chwilę dłużej. Obsługa jest bardzo miła i chętnie doradza, więc nawet jeśli nie wiecie, co wybrać, szybko znajdziecie coś dla siebie Najbardziej zaskoczyły mnie kreatywne połączenia -lekkie, pełne smaku i idealne na wspólne dzielenie się przy stole. Do tego fajne ceny!Tsuma to jedno z tych miejsc, do których aż chce się wrócić. Smacznie, luźno i w naprawdę dobrej atmosferze. Polecam z całego serca!"
- UMAMI SUSHI & RAMEN
- Adres: Adama Mickiewicza 23, 01-517 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pysznie i świeżo. Zestaw sushi bardzo zróżnicowany, każdy znajdzie coś dla siebie. Składniki najwyżej jakości, a tatar z tuńczyka (lekko ostry) - genialny. Szkoda, że nie ma wody na karafki. Czas oczekiwania długi, ale wszystko robione na miejscu - co totalnie tłumaczy i rekomenduje czekania"
- Sushi Kado - Restauracja Sushi Warszawa Wola
- Adres: Marcina Kasprzaka 31/lok. U1.2, 01-234 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo podobał nam się zestaw Zestaw Sushi London w restauracji sushi Kado.Wszystko było świeże, starannie przygotowane i pięknie podane. Ryba smaczna, ryż idealnej konsystencji, rolki się nie rozpadały — widać, że jedzenie jest robione z dbałością o szczegóły. Porcja duża, idealna, żeby się najeść i spróbować różnych rodzajów sushi.Bardzo miła obsługa. Zostaliśmy bardzo zadowoleni — na pewno przyjdziemy jeszcze raz ponownie"
- Sakana Sushi Bar
- Adres: Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zostałam tam zabrana na urodzinowy obiad - super miejsce, nie za duże, na pewno wrażenie zrobiło obserwowanie sushi mastera działającego na żywo. Zupy i sushi pyszne, świeże, a deser z lodami obłędny!"
- Smaki Sushi
- Adres: Bukowińska 10/U1, 02-703 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przepiękna restauracja z cudownym klimatem i atmosferą. Obsługa rewelacyjna, dania podane praktycznie od razu po zamówieniu, a do tego pani z obsługi była bardzo miła. Duży wybór więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jedzenie świeże i przepyszne. Napewno tutaj wrócę."