Najlepsze kebaby w Warszawie – TOP 10 warszawskich kebabów

Najlepszy kebab Warszawa - LISTA
Kebab to synonim szybkiego, sycącego i niezwykle smacznego posiłku, idealnego na zaspokojenie głodu o każdej porze dnia i nocy. Czy to po intensywnym dniu pracy, studenckiej imprezie, czy po prostu jako pomysł na spontaniczny i niedrogi obiad – poszukiwanie najlepszego kebabu w Warszawie to dla wielu prawdziwa misja kulinarna. W dobie rosnącej popularności tej bliskowschodniej potrawy, wybór odpowiedniego miejsca może być wyzwaniem.
- Gemüse Haus Kebab
- Adres: Marszałkowska 136, 00-004 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedzonko za 18 pln. Ekstra. Zaskoczył mie bardzo ale to bardzo gesty sos czosnkowy. Skusiła mie promocja. I I to gemusse ... Od tak dobry latasz świetny placuszek asz sie sam rozrywa pod palcami i kurak na wysokim poziomie. Ci di barana cieszkowskiego było go wyczuć pod tym czosnkiem ale było co szarpać. SZCZERZE wybrał bym niego niż e 2 kebaby obok. Niech poziom sie utrzyma."
- KLASS Gemüse kebab
- Adres: Klimontowska 26/49, 04-672 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszny kebab w stylu gemuse, super sosy, mięsko i warzywa mega wysmażone. Nawet małe porcje spore i syte. Do dopracowania lawasz, żeby nie był aż tak mączny i twardy, tylko delikatniejszy. Fajny klimat samego miejsca, przesympatyczna obsługa. Zajrzyjcie tu koniecznie. Ja na pewno wrócę!"
- Sorani kebab & grill
- Adres: Patriotów 217A, 05-077 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jeden z najlepszych kebabów jakie jadłem w Warszawie i okolicy. Podczas wizyty Zamówione 3 różne dania z wołowiną 1.talez 2.keba lawasz 3.lawasz sam z mięsem dla dzieci Plus sam lawasze Ogólnie mięsa wołowina nie mieszana z innym mięsem. Świetny smak przy tym sposobie przygotowania/pieczenia mięsa. Krojenie - zdarzają się różnej grubości kawałki akceptowalna grubość. Frytki w talerzu ok Surówka super z oryginalnym sosem świeże warzywa świetny smak. Sosy - super No i Lawasz - MEGA DOBRY świeżutki robiony na miejscu - osoba robiąca na moich oczach Mistrz i Obsługa przesympatyczny człowiek rozumiejący co potrzebuje podczas wizyty na obiad z rodziną w tym 2ką dzieci Lokal przyjazny rodzinie No i w zimny dzień herbatka która robi robotę W moim przypadku przejechanie ponad 20km bo znajomi polecili żeby zjeść obiad z rodziną uważam za BARDZO UDANY WYJAZD NA KEBABA"
- The Golden Spoon Kebab & Restaurant
- Adres: Mieczysława Pożaryskiego 24B, 04-703 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Na prawdę bardzo smaczny “osiedlowy” kebab. Będąc na przejażdżce rowerowej z kolegami wstąpiliśmy do tego lokalu, oczekiwaliśmy dużej porcji w spoko cenie i smacznego jedzonka. Było wszystko i to w super atmosferze. Duży kebab jest na prawdę duży i ledwo go zmieściłem. Super robotę robi sos. Dodatkowo w lokalu można zakupić pyszne napoje gruzińskie (zdjęcie poniżej), na prawdę coś wyjątkowego i super dobrego. Na prawdę polecam to miejsce jeśli masz ochotę na prostego, polskiego kebaba z “kulą mocy”."
- BLACK KING’S KEBAB
- Adres: Nowogrodzka 22, 00-514 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Szczerze bardzo dobry kebab, wziąłem XL i jak porcja nie była jakaś mega to była dość duża, tyle że się najadłem a apetyt mam spory. Na plus też duża ilość mięsa w kebabie które jest na prawdę dobre. Czytałem wcześniej opinie że gumowe itd a ja może na jeden mały kawałek trafiłem. Nie wiem moze fart ale w pobliskim efesie to co 3 gryz guma. Całość szybko podana, na pewno wrócę"
- HARRY DONER GEMUSE KEBAB
- Adres: Wałbrzyska 42, 02-739 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, zamówiliśmy gemuse z wołowi baranie i talerz z kurczakiem. Jedno i drugie na bardzo wysokim poziomie. Mięso soczyste dobrze doprawione. Bardzo dużo dodatkowych warzyw. Super dobre sosy. Polecam oby utrzymali jakość !!!"
- Kebabland ( Kraftowy Kebab & Shawarma)
- Adres: Jagiellońska 11, 03-721 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo niepozorny, a wyśmienity kebab. Byłem już tutaj klika razy, na pewno ponad 5. Są bardzo regularni, tzn. mięso zawsze (z jednym małym wyjątkiem) jest tak samo pyszne i bardzo kruche/miękkie. Tak samo zawsze dają mięsa tyle samo adekwatnie do zamowionej pozycji (z jednym małym wyjątkiem). Także Kebabland trafia do mojego TOP 2 kebabów w Warszawie. Lokal jest malutki także może nie udać się zjeść na miejscu, a warto bo na stołach są po trzy sosy, w tym jeden ostry. Każdy z sosów jest na prawdę smaczny, chociaż wspomniany ostry jest też turbo słony. Serwują też ayran, który również trzyma poziom. Polecam"
- Hayat Kebab Warszawa
- Adres: Kłobucka 8b/lok u5, 02-699 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Chłopaki kręcą naprawdę dobrego kebaba. Nie jest to Kraft czy inny ale solidna kulka mocy, zwłaszcza kurczak. Na zdjęciach zestaw XL na miejscu z frytkami. Warzywa świeże, frytki zjadliwe, stołuje się u nich od kilku lat. Zero problemów żołądkowych. Obsługa na duży plus, chłopaki bardzo sympatyczne, pozdrawiam serdecznie."
- Praski Kebab
- Adres: Grochowska 336, 03-838 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem kebab w lawaszu (mięso mieszane, sos mieszany) i jestem naprawdę pod wrażeniem. Oba rodzaje mięsa były idealnie przygotowane – soczyste, dobrze doprawione, nic a nic przesuszone. Warzywa świeże: sałata lodowa, czerwona cebula i ogórek konserwowy – świetne uzupełnienie. Sosy bardzo dobre – ostry wyraźnie wyczuwalny i naprawdę pikantny, łagodny jogurtowy z przyjemną nutą przypraw. Lawasz dobrze podgrzany, nie rozpadał się podczas jedzenia. Obsługa bardzo miła i uprzejma. Moim zdaniem to jeden z najlepszych kebabów w Warszawie – ścisła topka!"
- Kebab "U Karima"
- Adres: Jadźwingów 2, 02-697 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Już na pierwszy rzut oka widać, że nazewnictwo rozmiarów jest tu mocno umowne – na zdjęciu „mały” i „średni”, które spokojnie mogłyby uchodzić za duży i bardzo duży w innych lokalach. Porcja konkretna, bez oszczędzania na mięsie. Mięso kraftowe, dobrze wysmażone, a jednocześnie zachowujące soczystość i strukturę. Smak wyraźny, przyprawy dobrze wyważone, bez dominującej tłustości. Dodatki klasyczne i świeże, dobrane w proporcjach, które nie zagłuszają mięsa, a sensownie je uzupełniają. Na wyróżnienie zasługują sosy – mieszany z wyraźną przewagą ostrego w połączeniu z czosnkowym. Ostry faktycznie ma charakter, czosnkowy jest kremowy i łagodzi całość, dzięki czemu razem dobrze się komponują i nie dominują nad mięsem. Na plus także obsługa – Pan Karim bardzo sympatyczny, kontaktowy i sprawiający, że wizyta ma bardziej „lokalny” niż masowy charakter. Solidna pozycja na kebabowej mapie Warszawy: uczciwe porcje, dobre mięso, dopracowane sosy i przyjazna atmosfera."