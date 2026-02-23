Tak wyglądało święto sportu w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń! Mamy dużo zdjęć

W niedzielę oczy kibiców lekkoatletyki były zwrócone na gród Kopernika. W Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń emocjonowaliśmy się mityngiem Orlen Copernicus Cup 2026.

Polscy fani mieli powody do radości! Pierwsze miejsce w biegu przez płotki zajął Jakub Szymański (7,48 s). Maria Żodzik zwyciężyła w skoku wzwyż (1,98 m), a w pięcioboju na podium znalazły się dwie Polki = na miejscu pierwszy Paulina Ligarska, a na trzecim Adrianna Sułek Schubert. W biegu na 400 metrów na drugim miejscu uplasowała się Natalia Bukowiecka, która finiszowała z czasem 50,97 s. W biegu kobiet na 800 metrów drugie miejsce zajęła Anna Wielgosz (1:59.47). Na drugim i trzecim miejscu linię mety przekroczyli także polscy biegacze na 800 m Maciej Wyderka (1:44:30) i Filip Ostrowski (1:44:72).

W dniach 20 - 22 marca w Toruniu odbędą się Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. Tegoroczny Orlen Copernicus Cup przez wielu był określany jako próba generalna przed najważniejszą imprezą. Mityng ma swoją renomę i na listach startowych zobaczyliśmy wielu znakomitych zawodników. Polscy kibice głośno dopingowali swoich ulubieńców, a ci mierzyli się ze światową czołówką. Pełne wyniki dostępne są w tym miejscu!

- To zawody, które od lat elektryzują kibiców na całym świecie i przyciągają do naszego województwa najlepszych zawodników globu. Obecność tylu wybitnych sportowców potwierdza, że Kujawy i Pomorze należą dziś do najważniejszych halowych ośrodków tej dyscypliny w Europie - mówił podczas uroczystego otwarcia marszałek województwa Piotr Całbecki.

Rekordy mityngu poprawione!

Zwyciężczynią biegu przez płotki została Devynne Charlton z Bahamów. Czasem 7,77 s ustanowiła rekord mityngu. Kolejne rekordy Orlen Copernicus Cup należą teraz do Włoszki Zanyab Dosso, która uzyskała najlepszy wynik na świecie w tym sezonie w biegu na 60 metrów - 6:99 s i reprezentanta Francji Azzedine'a Habbza (po dyskwalifikacji Masalelea Tshepiso z Botswany), który finiszował w biegu na 1500 m z czasem 3:32:56.