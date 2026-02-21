Tygrys i Rekin płyną do Torunia. Podano komunikat

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-02-21 16:46

Tygrys, Rekin, Orka i Foka są już coraz bliżej Torunia. Po minięciu Bydgoszczy i dotarciu do Solca Kujawskiego lodołamacze o tych nazwach ruszyły w górę rzeki, krusząc pokrywę lodową o grubości nawet 30 centymetrów. Jeśli tempo prac się utrzyma, akcja może zakończyć się w niedzielę.

Lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka i Foka rano wyruszyły z przystani w Solcu Kujawskim i kontynuują pracę na odcinku Wisły w kierunku Torunia

Autor: Przemek Swiderski/ East News

Cztery lodołamacze ruszyły do ataku. Co dzieje się na Wiśle?

W sobotni poranek z Solca Kujawskiego ruszyła po Wiśle grupa lodołamaczy. Tygrys, Rekin, Orka i Foka w starciu z lodem okazują się niezastąpione. Te cztery jednostki, po minięciu Bydgoszczy, prą w górę rzeki, by rozbijać lodową pokrywę na rzece. A jest co kruszyć. Wisła pokryta jest taflą o grubości sięgającej miejscami nawet 30 centymetrów. Prof. Bogusław Pawłowski z UMK ogłosił w rozmowie zx Polską Agencją Prasową, że akcja nabrała dobrego tempa.

Lodołamacze mają zapobiegać powodziom i podtopieniom

Do popołudnia maszyny pokonały spory dystans, docierając na wysokość Górska. Do Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu brakuje im już tylko kilkunastu kilometrów. Czy lodołamacze dotrą do celu w niedzielę? Wszystko wskazuje na to, że jeśli nic nie pokrzyżuje planów służb, mieszkańcy Torunia zobaczą jednostki lada moment. Lodołamacze muszą wielokrotnie wracać i ciąć te same pola lodowe, by kra mogła swobodnie spłynąć w kierunku tamy we Włocławku. Choć służby zapewniają, że to działania prewencyjne i powódź nam nie grozi, trzeba dmuchać na zimne i nie dopuścić do powstania groźnych zatorów.

