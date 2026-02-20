Napad z nożem w markecie. Rutynowa kontrola zamieniła się w koszmar

Dramatyczne sceny na Bydgoskim Przedmieściu

Wszystko wydarzyło się 17 lutego 2026 roku. Klienci i pracownicy jednego z marketów w Toruniu zamarli, gdy prosta interwencja ochrony przybrała niespodziewany obrót. Złodziej próbował wynieść towar o wartości ponad 100 złotych, ale gdy został przyłapany, nie zamierzał się poddać. Wtedy do gry wkroczył jego wspólnik. Sytuacja stała się krytyczna – agresor wyciągnął nóż i sterroryzował ochroniarza, torując drogę ucieczki dla siebie i kompana. Czy można było uniknąć tej eskalacji agresji?

Elitarna grupa rusza w pościg

Na wieść o napadzie z użyciem niebezpiecznego narzędzia dyżurny nie zwlekał ani chwili. Do akcji skierowano patrol oraz elitarną Grupę Szybkiego Reagowania. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z kamer i błyskawicznie wytypowali sprawców. Okazało się, że uciekinierzy schronili się w pobliskiej kamienicy, licząc na to, że zgubili pościg. Byli w błędzie. Mundurowi namierzyli i obezwładnili kompletnie zaskoczonych mężczyzn. 25-latek i 39-latek trafili prosto do policyjnej celi.

Recydywa i widmo więzienia

Śledczy szybko ustalili, że to nie pierwszy wybryk tego duetu. Zatrzymani mieszkańcy Torunia mają na swoim koncie serię zuchwałych kradzieży w lokalnych marketach. Wynosili wszystko, co wpadło im w ręce – od jedzenia po artykuły przemysłowe. 19 lutego 2026 roku stanęli przed prokuratorem i usłyszeli zarzuty. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Za swoje czyny mogą spędzić za kratami nawet 10 lat. Czy to koniec ich przestępczej kariery?

Zadania specjalne dla najlepszych

Warto wspomnieć o funkcjonariuszach, którzy dokonali tego brawurowego zatrzymania. Grupa Szybkiego Reagowania to specjalna formacja w strukturach toruńskiej policji, delegowana do najcięższych zadań. Wkraczają tam, gdzie pojawia się broń i realne zagrożenie życia. Przechodzą mordercze szkolenia pod okiem kontrterrorystów, aby w takich momentach działać szybko i skutecznie. Dzięki ich interwencji mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

Artykuł powstał na podstawie informacji opublikowanych przez portal Policja.pl.