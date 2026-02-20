Pociąg zmiażdżył dostawczaka. Auto zgniecione jak puszka!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-20 8:51

Chwile grozy na przejeździe kolejowym w powiecie radziejowskim. W Anusinie auto dostawcze zderzyło się z pociągiem towarowym ciągnącym kilkadziesiąt cystern. Siła uderzenia była ogromna, ale – co najważniejsze – nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Super Express Google News

Do wypadku doszło w czwartek, 19 lutego 2026 roku, około godziny 14:25 w miejscowości Anusin w gminie Piotrków Kujawski. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie, 23-letni kierowca fiata ducato z powiatu mogileńskiego nie ustąpił pierwszeństwa na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i wjechał w bok pociągu towarowego relacji Gdańsk–Koluszki.

Błąd na przejeździe mógł skończyć się katastrofą. Auto staranowane przez pociąg
Galeria zdjęć 6

W wyniku zderzenia część ładunkowa samochodu została dosłownie rozerwana, a przewożony towar rozsypał się na torowisku. Skład kolejowy, który transportował kilkadziesiąt cystern, nie wykoleił się. Zarówno kierowca auta, jak i maszynista wyszli z wypadku bez poważniejszych obrażeń - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasuckioficer prasowy KPP Radziejów. 

Policja potwierdziła, że obaj byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz Komisja Kolejowa badająca przyczyny zdarzenia. Mundurowi zatrzymali 23-latkowi prawo jazdy. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane w ramach policyjnego postępowania.

W trakcie jazdy od opla odpadło koło. Dramat na przejeździe kolejowym!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADZIEJÓW
POLICJA RADZIEJÓW
KPP RADZIEJÓW