Pociąg zmiażdżył dostawczaka. Auto zgniecione jak puszka!

Do wypadku doszło w czwartek, 19 lutego 2026 roku, około godziny 14:25 w miejscowości Anusin w gminie Piotrków Kujawski. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie, 23-letni kierowca fiata ducato z powiatu mogileńskiego nie ustąpił pierwszeństwa na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i wjechał w bok pociągu towarowego relacji Gdańsk–Koluszki.

6

W wyniku zderzenia część ładunkowa samochodu została dosłownie rozerwana, a przewożony towar rozsypał się na torowisku. Skład kolejowy, który transportował kilkadziesiąt cystern, nie wykoleił się. Zarówno kierowca auta, jak i maszynista wyszli z wypadku bez poważniejszych obrażeń - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasuckioficer prasowy KPP Radziejów.

Policja potwierdziła, że obaj byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz Komisja Kolejowa badająca przyczyny zdarzenia. Mundurowi zatrzymali 23-latkowi prawo jazdy. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane w ramach policyjnego postępowania.