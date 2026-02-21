Bryła lodu spadła z samochodu na autostradzie! Kierowca dostał duży mandat

Kawał lodu spadł z pojazdu na A4. Traf chciał, że o mało nie trafił w policjantów. Duży mandat dla kierowcy

Do groźnego zdarzenia doszło na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. 49-letni mieszkaniec powiatu mikołowskiego jechał swoim Fordem przed nieoznakowanym radiowozem policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. W pewnym momencie z dachu jego samochodu oderwała się bryła lodu, która spadła wprost pod koła policyjnego auta. Tym razem skończyło się na strachu. Żaden z pojazdów nie został uszkodzony, nikt też nie odniósł obrażeń. Sytuacja mogła jednak zakończyć się zupełnie inaczej. Przy większej prędkości odłamek lodu mógł doprowadzić do utraty panowania nad kierownicą i poważnego wypadku. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli. Gdy pokazano mu nagranie z wideorejestratora, przyznał, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak poważne zagrożenie stworzył. To jednak nie było jedyne przewinienie. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że mężczyzna nie zabezpieczył również przewożonego ładunku w otwartej przestrzeni bagażowej.

Kierowca zapłacił około tysiąc złotych, ale mogły być i trzy tysiące

Za popełnione wykroczenia 49-latek został ukarany mandatem w wysokości 1100 złotych. To i tak mniej, niż przewidują przepisy w skrajnych przypadkach. Jeśli pojazd nie jest właściwie przygotowany do jazdy, funkcjonariusze mogą zdecydować się na mandat do 3 tysięcy złotych. Gdy spadające z auta elementy realnie zagrożą innym uczestnikom ruchu, kierowca musi liczyć się także z 10 punktami karnymi. Policja przypomina, że zimowe przygotowanie samochodu to nie formalność. Szyby i lusterka muszą zapewniać pełną widoczność, światła nie mogą być zasłonięte śniegiem, a dach powinien zostać dokładnie odśnieżony. Szczególnie niebezpieczny jest lód – twarde, zamarznięte bryły potrafią przebić szybę i wpaść do wnętrza jadącego za nami pojazdu. Z pozoru błahe zaniechanie może mieć poważne konsekwencje. Wystarczy kilka minut więcej przed wyjazdem, by uniknąć mandatu i – co ważniejsze – realnego zagrożenia dla czyjegoś zdrowia lub życia.

🚨 Lód z dachu spadł na A4. Do tragedii brakowało chwili!Na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej z dachu Forda 49-letniego mieszkańca powiatu mikołowskiego oderwała się bryła lodu i spadła wprost pod koła nieoznakowanego radiowozu policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w… pic.twitter.com/iq4lhd1tJw— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) February 21, 2026

