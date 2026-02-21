Groza na stacji metra w Warszawie. Oparł się o pociąg, runął na tory

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-21 16:04

Dramatyczne sceny w sobotę (21 lutego) na warszawskiej Pradze-Północ! Na stacji metra Dworzec Wileński doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nietrzeźwego mężczyzny. Wpadł na torowisko w chwili, gdy na peron wjeżdżał pociąg. Przez akcję służb zamknięto aż sześć stacji II linii metra, a pasażerowie musieli uzbroić się w cierpliwość.

Stacja metra M2 Dworzec Wileński

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
  • Na warszawskiej Pradze doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego mężczyzny.
  • Mężczyzna wpadł na tory metra tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.
  • Zdarzenie spowodowało zamknięcie sześciu stacji II linii metra.

Pijany mężczyzna wpadł pod pociąg metra na Dworcu Wileńskim

Do zdarzenia doszło na peronie stacji Dworzec Wileński (linia M2). Jak wynika z ustaleń „Miejskiego Reportera”, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie oparł się o krańcowy tył wjeżdżającego na peron składu. Stracił równowagę i wpadł w torowisko. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo wszystko działo się w chwili wjazdu pociągu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Teraz zostanie przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Akcja służb i zamknięcie stacji metra

Funkcjonariusze zabezpieczali teren i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia − sprawdzają, jak przebiegała sytuacja na peronie i w jaki sposób mężczyzna znalazł się tak blisko torów w tak niebezpiecznym momencie.

Zdarzenie sparaliżowało ruch na części II linii metra. Pociągi M2 kursowały jedynie na dwóch odcinkach − oddzielnie po obu stronach wyłączonego fragmentu trasy. Kilka centralnych stacji zostało czasowo zamkniętych, co szczególnie dotknęło osoby przesiadające się w śródmieściu i podróżujących między prawą a lewą stroną Wisły.

Aby ułatwić dojazd, uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy „za metro” kursowały między wschodnią częścią linii a rejonem ronda ONZ, przejeżdżając m.in. przez Pragę i most Świętokrzyski. Mimo to wielu pasażerów musiało liczyć się z opóźnieniami i zmianą trasy podróży.

Źródło: Miejski Reporter

