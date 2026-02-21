Groza na stacji metra w Warszawie. Oparł się o pociąg, runął na tory

Na warszawskiej Pradze doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego mężczyzny.

Mężczyzna wpadł na tory metra tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Zdarzenie spowodowało zamknięcie sześciu stacji II linii metra.

Pijany mężczyzna wpadł pod pociąg metra na Dworcu Wileńskim

Do zdarzenia doszło na peronie stacji Dworzec Wileński (linia M2). Jak wynika z ustaleń „Miejskiego Reportera”, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie oparł się o krańcowy tył wjeżdżającego na peron składu. Stracił równowagę i wpadł w torowisko. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo wszystko działo się w chwili wjazdu pociągu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Teraz zostanie przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Akcja służb i zamknięcie stacji metra

Funkcjonariusze zabezpieczali teren i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia − sprawdzają, jak przebiegała sytuacja na peronie i w jaki sposób mężczyzna znalazł się tak blisko torów w tak niebezpiecznym momencie.

Zdarzenie sparaliżowało ruch na części II linii metra. Pociągi M2 kursowały jedynie na dwóch odcinkach − oddzielnie po obu stronach wyłączonego fragmentu trasy. Kilka centralnych stacji zostało czasowo zamkniętych, co szczególnie dotknęło osoby przesiadające się w śródmieściu i podróżujących między prawą a lewą stroną Wisły.

Aby ułatwić dojazd, uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy „za metro” kursowały między wschodnią częścią linii a rejonem ronda ONZ, przejeżdżając m.in. przez Pragę i most Świętokrzyski. Mimo to wielu pasażerów musiało liczyć się z opóźnieniami i zmianą trasy podróży.

Źródło: Miejski Reporter

