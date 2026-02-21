Nowy format Biedronki podbija Warszawę. Spółka ujawnia szczegóły nietypowych sklepów

Biedronka Ultra Mini zastąpi Carrefour na Imielinie

Po wyprowadzce Carrefoura lokal nie świecił pustkami zbyt długo. Pałeczkę przejęła spółka Jeronimo Martins Polska, która adaptuje wnętrza pod swój najnowszy koncept. Nowa placówka nie będzie jednak klasycznym dyskontem, do jakiego przyzwyczaiła nas sieć w wolnostojących budynkach. Wszystko przez ograniczoną powierzchnię pawilonu.

Standardowe sklepy tej sieci mają zazwyczaj ponad 800 metrów kwadratowych sali sprzedaży. Tymczasem punkt przy Polinezyjskiej będzie ponad dwukrotnie mniejszy. To oznacza starannie wyselekcjonowany asortyment i kompaktowy układ. Sieć zapewnia jednak, że mimo mniejszych rozmiarów sklep ma być nowoczesny i funkcjonalny.

To kolejny krok w ekspansji Biedronki na Ursynowie. W grudniu sieć otworzyła sklep w nowym centrum handlowym przy ul. Koprowskiego, na zachodnich krańcach dzielnicy − w dynamicznie rozbudowującej się okolicy Kłobuckiej. Format Ultra Mini mieszkańcy już znają − taki mały sklep działa w pawilonie przy ul. Herbsta.

Czym charakteryzują się sklepy Biedronka Ultra Mini?

Czym właściwie jest Ultra Mini? Wyjaśnia to w rozmowie z „Super Expressem” Martyna Krakowiak, starsza menadżerka sprzedaży w sieci Biedronka:

− Biedronki Ultra Mini to sklepy zlokalizowane w centrach miast, na osiedlach i w pobliżu biurowców, projektowane z myślą o szybkim i wygodnym zakupie najpotrzebniejszych produktów. Oferują starannie wyselekcjonowany asortyment codziennego użytku, w tym świeże artykuły „na już”, takie jak kanapki, szybkie propozycje lunchowe, soki czy napoje. Mniejsza powierzchnia oznacza ograniczoną liczbę SKU, mniejsze, ale częstsze dostawy oraz prosty układ sklepu, który ułatwia szybkie wejście i wyjście. W Warszawie działa już niemal 50 takich placówek. Format ten, przede wszystkim, uzupełnia strategię ekspansji tam, gdzie większy format byłby niepraktyczny. Dzięki temu możemy zwiększać dostępność i wzmacniać obecność w gęstej zabudowie miejskiej bez konieczności oczekiwania na rozwój większych przestrzeni. Jako sieć planujemy dalszy rozwój formatu Ultra Mini w Warszawie i innych dużych miastach, kierując się przede wszystkim gęstością zaludnienia oraz charakterem okolicy (osiedla mieszkaniowe, dzielnice biurowe, centra miast z dużym ruchem pieszych). Sklep przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie jest obecnie w trakcie prac adaptacyjnych wewnątrz budynku. Otwarcie planowane jest na połowę marca, po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód − czytamy.

Kiedy otwarcie Biedronki przy Polinezyjskiej?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w połowie marca mieszkańcy znów zrobią zakupy przy Polinezyjskiej 10 − tym razem pod szyldem Biedronki.

