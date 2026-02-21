Elektryczne autobusy przegrały z mrozem? Prawda o ogrzewaniu zaskoczy pasażerów

Styczeń w Warszawie stał się bezlitosnym testem dla nowoczesnej technologii. Kiedy słupki rtęci spadły, ekologiczna duma miasta zaczęła mieć poważne kłopoty. Problemy z zasięgiem to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Pasażerowie mogą być w szoku, gdy dowiedzą się, co tak naprawdę zapewnia im ciepło w czasie podróży "zielonymi" autobusami.

Mróz sparaliżował Warszawę. Elektryczne autobusy nie wytrzymały!

Od pierwszych dni nowego roku mieszkańcy Warszawy zmagają się z atakiem zimy. Niskie temperatury stały się brutalnym sprawdzianem dla floty miejskiego przewoźnika. Mróz bezlitośnie obnażył słabości baterii w nowoczesnych pojazdach, skracając ich żywotność i zasięgi. Konieczne były nagłe zmiany w organizacji pracy, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego.

Sytuacja wyglądała poważnie, ale przedstawiciele przewoźnika starają się tonować nastroje. Zapewniają, że mimo technicznych wyzwań i mroźnej aury, pasażerowie nie zostali pozostawieni na pastwę losu.

Trudne warunki zimowe nie wpłynęły na realizację planów przewozowych MZA. Praktycznie wszystkie zaplanowane kursy zostały zrealizowane, mimo iż występowały incydentalne przypadki opóźnionych wyjazdów z zajezdni lub awarii skutkujących koniecznością wyjazdu autobusów rezerwowych. W przypadku części pojazdów zaobserwowaliśmy znaczny spadek zasięgów, podjęto jednak odpowiednie działania, aby zastąpić autobusy, które musiały zjechać do zajezdni − powiedział PAP rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

Największe zaskoczenie budzą jednak kulisy ogrzewania tych ekologicznych maszyn. Okazuje się, że w większości warszawskich elektryków, w tym w modelach marki Solaris, ciepło nie pochodzi z prądu. Pasażerów ogrzewają systemy spalające olej napędowy. Tylko jedna partia pojazdów marki Yutong posiada w pełni elektryczne ogrzewanie.

Wszystkie nowe autobusy elektryczne, które przyjadą do Warszawy, również będą miały ogrzewanie na olej napędowy − przekazał Stawicki.

Skala wyzwania jest spora, biorąc pod uwagę liczebność taboru. We flocie znajduje się ponad 1400 pojazdów, z czego blisko 200 to autobusy elektryczne. Choć technologia idzie naprzód, zima dobitnie pokazała, że nawet najnowocześniejsze rozwiązania muszą uznać wyższość kapryśnej pogody.

