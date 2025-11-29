Autobus zmiótł pieszego na pasach! Mężczyzna zmarł. "Śmiertelne obrażenia"

- W Łęczeszycach (pow. grójecki) doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem autobusu i pieszego.
- 56-letni mężczyzna został potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych i mimo reanimacji zmarł na miejscu.
- Kierowca autobusu był trzeźwy, a okoliczności zdarzenia wyjaśni dochodzenie.
- Policja apeluje o wzmożoną ostrożność na drogach – dowiedz się, jak zapobiegać podobnym tragediom.
Śmiertelne potrącenie w Łęczeszycach
Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada, w Łęczeszycach, w gminie Belsk Duży. Jak informuje asp. Agata Sławińska z komendy policji w Grójcu, kierujący autobusem, jadąc w kierunku Mogielnicy, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 56-letniego mężczyznę. Kierowca autobusu w chwili zdarzenia był trzeźwy.
„Kierujący autobusem, jadący w kierunku Mogielnicy, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 56-letniego mężczyznę. Odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne” – relacjonuje asp. Agata Sławińska. Policjantka podkreśla, że w chwili zdarzenia kierowca autobusu był trzeźwy, a jego stan nie wskazywał na żadne zaburzenia. Dokładne okoliczności wypadku, w tym przyczyny tragedii, zostaną ustalone w toku prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze wyjaśniają także, czy w momencie wypadku na przejściu dla pieszych były zachowane wszystkie obowiązujące przepisy ruchu drogowego.
Ostrożność na drogach
W związku z tragicznym zdarzeniem, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Krótkie dni i ograniczona widoczność zwiększają ryzyko wypadków. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni być bardziej uważni i dbać o swoje bezpieczeństwo.
„Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie ostrożności. Bezpieczeństwo na drogach zależy od wszystkich uczestników ruchu. Każdy z nas ma realny wpływ na to, by podobnym tragediom zapobiegać” – dodaje asp. Agata Sławińska.