Autobus zmiótł pieszego na pasach! Mężczyzna zmarł. "Śmiertelne obrażenia"

W Łęczeszycach (pow. grójecki) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej nr 728 kierujący autobusem potrącił pieszego przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia 56-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Autobus zmiótł pieszego na pasach! Mężczyzna zmarł

Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe
Śmiertelne potrącenie w Łęczeszycach

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada, w Łęczeszycach, w gminie Belsk Duży. Jak informuje asp. Agata Sławińska z komendy policji w Grójcu, kierujący autobusem, jadąc w kierunku Mogielnicy, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 56-letniego mężczyznę. Kierowca autobusu w chwili zdarzenia był trzeźwy. 

„Kierujący autobusem, jadący w kierunku Mogielnicy, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 56-letniego mężczyznę. Odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne” – relacjonuje asp. Agata Sławińska. Policjantka podkreśla, że w chwili zdarzenia kierowca autobusu był trzeźwy, a jego stan nie wskazywał na żadne zaburzenia. Dokładne okoliczności wypadku, w tym przyczyny tragedii, zostaną ustalone w toku prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze wyjaśniają także, czy w momencie wypadku na przejściu dla pieszych były zachowane wszystkie obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Ostrożność na drogach

W związku z tragicznym zdarzeniem, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Krótkie dni i ograniczona widoczność zwiększają ryzyko wypadków. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni być bardziej uważni i dbać o swoje bezpieczeństwo.

„Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie ostrożności. Bezpieczeństwo na drogach zależy od wszystkich uczestników ruchu. Każdy z nas ma realny wpływ na to, by podobnym tragediom zapobiegać” – dodaje asp. Agata Sławińska.

