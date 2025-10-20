Autobus miejski zderzył się z osobówką. Są poszkodowani

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-20 20:05

Zderzenie autobusu miejskiego nr 153 z osobową toyotą na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Magenta w dzielnicy Rembertów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 października) po południu.

Wypadek w Rembertowie. Autobus 153 zderzył się z toyotą

W wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby. Zostali zabrani do szpitala przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Swoje działania na miejscu prowadzili strażacy, policjanci oraz nadzór ruchu. Ruch na skrzyżowaniu powinien być utrudniony.

Z utrudnieniami musieli mierzyć się również pasażerowie komunikacji miejskiej. O utrudnieniach poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku ze zdarzeniem drogowym i zablokowanym przejazdem na ul. Ignacego Paderewskiego linie: 153 i 199 zostały skierowane na trasy objazdowe: l. 153 > obydwa kierunki… – Czwartaków – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera'. l. 199 > obydwa kierunki … – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera'" - zaznaczono.

Źródło: TVN Warszawa

