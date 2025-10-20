BMW przebiło ścianę i zatrzymało się w środku domu. Ranna mieszkanka trafiła do szpitala

Młody kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem.

Samochód uderzył w budynek mieszkalny, raniąc przebywającą w nim kobietę.

Policja apeluje o rozwagę na drodze.

BMW wjechało w dom. Jak doszło do wypadku na ul. Orzeszkowej?

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 20:45 na ulicy Orzeszkowej w Sokołowie Podlaskim.

− Jak wstępnie ustalono, 23-letni kierujący BMW jadąc ulicą Orzeszkowej, zbliżając się do skrzyżowania z ul. Sądową stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w budynek mieszkalny. W wyniku zdarzenia auto znajdowało się częściowo w budynku − relacjonuje mł. asp. Aleksandra Siemieniuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Siła uderzenia musiała być gigantyczna, ponieważ samochód wbił się w budynek, powodując poważne uszkodzenia. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Ranna 53-latka trafiła do szpitala

W budynku w momencie wypadku przebywała 53-letnia kobieta, która w wyniku zdarzenia została ranna. − Będąca w budynku 53-latka została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo − informuje mł. asp. Siemieniuk.

Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Na szczęście, jak informuje policja, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niemniej jednak, wypadek ten mógł mieć tragiczne skutki, a kobieta z pewnością przeżyła chwile grozy.

Apel policji o ostrożność na drodze

W związku z tym zdarzeniem, policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o koncentracji i unikaniu rozproszeń podczas jazdy. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Źródło: ESKA

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.