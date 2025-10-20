Od 8 do 16 listopada Warszawa Centralna zostanie całkowicie zamknięta.

Zamknięcie jest spowodowane budową tzw. trapezu rozjazdowego, mającego zwiększyć przepustowość stacji do 32 pociągów na godzinę.

Pasażerowie muszą przygotować się na gigantyczne zmiany w rozkładach i objazdy.

Zamknięcie Dworca Centralnego i utrudnienia w ruchu kolejowym

To będzie prawdziwy test cierpliwości dla wszystkich podróżnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły, że od 8 do 16 listopada Dworzec Centralny zostanie zamknięty, a ruch pociągów na kluczowym odcinku między Dworcem Zachodnim a Wschodnim zostanie całkowicie wstrzymany. W tym czasie kolejarze zabiorą się za budowę tzw. trapezu rozjazdowego, układu czterech nowych rozjazdów, które mają usprawnić ruch i pozwolić na przejazd większej liczby pociągów.

Prace prowadzone będą przez firmę Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., a wartość kontraktu to około 6,5 mln zł netto. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa, a jej efekty mają być odczuwalne już po wprowadzeniu nowego, grudniowego rozkładu jazdy. Wtedy Warszawa Centralna ma obsługiwać nawet 32 pociągi na godzinę.

Ogromne zmiany dla podróżnych. 400 pociągów przekierowanych

Niestety, zanim to nastąpi podróżnych czekają spore utrudnienia. Aż 400 pociągów dziennie, które normalnie przejeżdżają przez Centralną, zostanie przekierowanych na inne stacje.

Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Krzysztof Gronke, przyznał wprost: − Przez osiem dni stacja Warszawa Centralna będzie niedostępna dla pasażerów i pociągów.

Jak dodał, ruch na Warszawie Głównej zwiększy się dziesięciokrotnie, a przez Gdańską przejedzie kilkadziesiąt dodatkowych składów. Około 60 pociągów poprowadzonych będzie tzw. układem podmiejskim.

To jednak nie koniec prac. W tym samym terminie PKP wymieni wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy. Dodatkowo wymieniony zostanie cały system sterowania ruchem kolejowym na komputerowy, a sterowanie pociągami przeniesione zostanie z Centralnej na Zachodnią. − Nie możemy przyśpieszyć tych robót, bo decyduje o tym środowisko pracy, tunel średnicowy i skrajnia − tłumaczy dyrektor zakładu linii kolejowych Zygmunt Mikołajewski.

Zmiany w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie zapowiedziały skrócenie i zmiany tras. Pociągi lotniskowe będą kursować tylko w relacji Modlin-Warszawa Wschodnia, a część składów zakończy bieg na Głównej lub Wschodniej.

Szykuje się więc prawdziwy kolejowy armagedon, ale po wszystkim, podróż ma być szybsza, płynniejsza i bezpieczniejsza.

