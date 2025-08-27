Zamkną Warszawę Centralną! Główna stacja kolejowa w stolicy będzie nieczynna

Nadchodzą ciężkie dni dla podróżnych. Stacja kolejowa Warszawa Centralna przez tydzień nie będzie obsługiwała pasażerów. Utrudnienia będą związane z przymiarkami do planowanej przebudowy linii średnicowej. Kolejarze chcą umożliwić pociągom jadącym od strony Warszawy Zachodniej zawracanie.

Dworzec Warszawa Centralna

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dworzec Warszawa Centralna, w rejestrze zabytków od 2019 r.

Zamkną Warszawę Centralną! Główna stacja kolejowa w stolicy będzie nieczynna

Chociaż przebudowa „średnicy” ruszy nie wcześniej, niż po zakończeniu remontu Warszawy Wschodniej, czyli w 2030 r., to Polskie Koleje Państwowe już w tym roku zaczynają poważne prace w centrum Warszawy. Zaplanowana na pierwszą połowę listopada przebudowa infrastruktury kolejowej potrwa ponad tydzień. Ma przygotować ten odcinek linii średnicowej do generalnego remontu. – Na początku listopada na osiem dni zamknięty zostanie przejazd pociągów przez dworzec Warszawa Centralna – przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Dzięki przebudowie pociągi wjeżdżające od strony Warszawy Zachodniej będą mogły przejechać przez Centralny na drugi tor i wrócić do stacji Warszawa Zachodnia. Będzie to wykorzystywane przy remoncie linii średnicowej i w sytuacjach awaryjnych. Teraz taki manewr jest niewykonalny, co bardzo utrudnia ruch na węźle kolejowym.

Warszawa Gdańska zamiast Centralnej. Tydzień poważnych utrudnień

Prace mają potrwać pomiędzy 8 a 16 listopada. Rolę głównego warszawskiego dworca kolejowego przejmie w tym czasie Warszawa Gdańska. Tam jedna także trwa remont peronów, a także budowa tunelu pod torami. Pasażerowie będą musieli się uzbroić w tym czasie w anielską cierpliwość.

