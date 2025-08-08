Ponad 140-kilometrowa trasa kolejowa pomiędzy Warszawą, CPK i Łodzią została podzielona na 12 odcinków, dla których spółka CPK przygotowuje oddzielne wnioski o decyzje lokalizacyjne, aby skierować je do Wojewody Mazowieckiego i Wojewody Łódzkiego.

Jak informuje CPK, dla odcinka między Warszawą a CPK przygotowano i złożono już 5 takich wniosków, natomiast dla odcinka między CPK a Łodzią − 3 z 7 planowanych.

Kiedy pojedziemy szybką koleją? Znamy datę!

Jak podaje CPK, na odcinku między Warszawą a Łodzią, który ma zostać oddany do użytku wraz z Lotniskiem CPK do końca 2032 roku, spółka posiada już komplet decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Warszawie i Łodzi. Kolejnym etapem jest właśnie wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego i Wojewodę Łódzkiego decyzji lokalizacyjnych.

− Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych przyjdzie czas na wnioski o pozwolenia na budowę, z których pierwsze powinny zostać złożone jeszcze w tym roku. Zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu tego procesu, aby jak najszybciej rozpocząć prace budowlane dla Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią − mówi dr Filip Czernicki, prezes CPK.

Prezes CPK podkreśla, że odcinek szybkiej kolei pomiędzy Warszawą, Łodzią i Lotniskiem CPK jest kluczowym elementem inwestycji i musi zostać ukończony do 2032 roku, czyli roku otwarcia lotniska. Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla linii kolejowej dużych prędkości między Warszawą a Łodzią spółka CPK otrzymała dofinansowanie z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kolej Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Rewolucja w podróżowaniu

Budowa linii KDP Warszawa − Łódź ma przynieść rewolucję w podróżowaniu. Czas przejazdu między Warszawą a Łodzią skróci się do około 40 minut (dziś to około 70 minut). Podróżni dojadą z Warszawy do Lotniska CPK w mniej niż 20 minut. Podróż z Poznania do Warszawy potrwa niecałe 1 godz. 40 min (zamiast obecnie ok. 2 godz. 20 min) i tyle samo z Warszawy do Wrocławia, czyli mniej niż połowę tego co obecnie.

