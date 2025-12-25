Nie żyje fotograf Lecha Wałęsy. Ireneusz Radkiewicz był na miejscu wielu ważnych wydarzeń w Polsce i za granicą

Michał Michalak
2025-12-25 17:47

W wieku 75 lat zmarł Ireneusz Radkiewicz, znany m.in. jako fotograf Lecha Wałęsy. Smutne wieści przekazała w czwartek, 25 grudnia, rodzina mężczyzny. W czasie swojej długiej kariery, która rozpoczęła się już w momencie, gdy był jeszcze dzieckiem, zdołał upamiętnić wiele ważnych wydarzeń w naszym kraju, nie tylko dotyczących byłego prezydenta. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę.

Ireneusz Radkiewicz

i

  • Poznaj sylwetkę Ireneusza Radkiewicza, wybitnego fotoreportera PRL-u, który dokumentował kluczowe wydarzenia polityczne i społeczne.
  • Od zespołu Breakout po katastrofę lotniczą – Radkiewicz uchwycił historię Polski, stając się osobistym fotografem Lecha Wałęsy.
  • Jego ikoniczne zdjęcie Wałęsy z walizkami to tylko przedsmak bogatej twórczości. Odkryj więcej nagradzanych prac, które ukształtowały obraz epoki!

Nie żyje Ireneusz Radkiewicz. Był m.in. fotografem Lecha Wałęsy

Ireneusz Radkiewicz urodził się w 1950 roku, a jak napisano w biogramie fotografa na stronie Galerii Żak, „od dziecka wykazywał duże zainteresowanie fotografią i sportem”. W technikum działał w „Grupie fotografii artystycznej Stodoła” pod kierunkiem artysty fotografika Zbigniewa Wojewódzkiego, dzięki czemu został następnie przyjęty do studenckiej agencji fotograficznej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w 1971 roku dołączył do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Radkiewicz pracował również jako fotoreporter w Polskiej Agencji Prasowej do lat 90.

Mężczyzna dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL. Był m.in. autorem zdjęć:

  • zespołu Breakout;
  • motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu „Lata z Radiem”;
  • Jana Karskiego otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Kajetana Wróblewskiego;
  • miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie.

Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem, którego poznał podczas jego pobytu w Arłamowie, gdzie zrealizował fotoreportaż tuż przed zwolnieniem polityka ze stanu internowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Radkiewicza jest fotografia, na której widać Lecha Wałęsę samotnie niosącego dwie walizy w dniu opuszczenia aresztu w 1982 roku. W 1991 roku Radkiewicz relacjonował m.in. wizytę ówczesnego prezydenta w Izraelu, IV pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski i spotkanie Wałęsy z Ronaldem Reaganem na Rancho del Cielo, na którym symbolicznie obalają fragment muru berlińskiego.

Ireneusz Radkiewicz za swoją działalność twórczą otrzymał m.in. srebrny medal w światowym konkursie fotografii prasowej „Interpressfoto 72”, I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dyplom Honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, a także kilka tytułów fotoreportera roku CAF.

WAŁĘSA O BLISKIEJ RELACJI Z PAPIEŻEM!

