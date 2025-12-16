Radom. 26-latka uzbrojona w wielki nóż. Dramatyczna interwencja policji na środku ulicy. Jest nagranie

Jak już pisaliśmy na łamach "SE", wszystko działo się w sobotę (13 grudnia) wieczorem. Radomscy policjanci dostali pilne zgłoszenie. Wynikało z niego, że młoda kobieta uzbrojona w wielki nóż chodzi po ulicy. – Z relacji zgłaszających wynikało, że kobieta w klapkach i krótkich spodenkach chodzi na ulicy Słowackiego z dużym nożem w ręku, a także weszła do jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pierwsi na miejscu byli mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego – relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Kontakt z kobietą był utrudniony. Nie wykonywała poleceń funkcjonariuszy. – W związku z tym użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu, a następnie obezwładniono ją. W trakcie interwencji ranny w palce został 35-letni policjant, który po opatrzeniu ran opuścił szpital – informuje policjantka.

26-latka z wielkim nożem na ulicy. Zdarzenie zarejestrowała policyjna kamera [WIDEO]

Na stronie policji pojawiło się nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów biorących udział w interwencji. – Policja, rzuć to! – Powtarza kilkukrotnie funkcjonariusz. Kobieta nie reaguje. Funkcjonariusz sięga więc po broń z kabury. W tym czasie kobieta podbiega do jego partnera z patrolu. W pewnej chwili się od niego odwraca. Policjant wykorzystuje ten moment i przewraca ją na ziemię. Po kilku sekundach udaje się ją obezwładnić. Poniżej zamieszczamy całe nagranie.

W poniedziałek (15 grudnia 2025 r.) została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie przedstawiono jej zarzut usiłowania czynnej napaści na policjanta, nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz groźby karalne. Zastosowano wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.