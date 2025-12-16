Dramat w Płońsku. 8-latek potrącony na pasach na oczach matki. Kobieta zasłabła

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-16 16:40

Straszny wypadek w Płońsku. 73-letni kierowca opla potrącił na pasach 8-latka! Chłopczyk przechodził przez przejście z mamą. Kobieta zasłabła. Oboje trafili do szpitala. Policja wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

Dramat w Płońsku. 8-latek potrącony na pasach na oczach matki. Kobieta zasłabła

i

Autor: Evannovostro/ Shutterstock
Super Express Google News
  • W Płońsku doszło do wypadku, w którym 73-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych matkę z 8-letnim dzieckiem.
  • Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi. Jego matka zasłabła na miejscu i również wymagała pomocy medycznej.
  • Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia i apeluje o ostrożność do kierowców oraz pieszych. Jakie są szczegóły tego zdarzenia

Płońsk. 73-latek wjechał autem w matkę z dzieckiem na pasach

Do wypadku doszło tuż przed godz. 18 w poniedziałek, 15 grudnia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 73-letni mieszkaniec Płońska, który jechał oplem ul. Grunwaldzką, skręcając w lewo w ul. Młodzieżową, potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych 8-latka. Chłopczyk przechodził przez przejście razem z 45-letnią mamą. Kobieta na miejscu zasłabła. - Udzielono jej pomocy medycznej, a następnie została przewieziona do szpitala na badania - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Na szczęście groźnie wyglądający wypadek nie zakończył się rozrywającą serce tragedią. Chłopczyk przeżył. Z urazem nogi trafił do szpitala.

- W sprawie wypadku prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Polecany artykuł:

Sprawa matki Bartosza G. Znamy datę wyroku. "Katarzyna G. nie widzi w sobie win…

Policja apeluje do kierowców i pieszych

Płońscy policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. - Każde zbliżanie się do przejścia powinno wiązać się ze zmniejszeniem prędkości i gotowością do zatrzymania pojazdu. Nawet dobrze oświetlone przejścia nie zawsze gwarantują dobrą widoczność. W okresie jesienno-zimowym, szczególnie po zmroku, piesi często ubrani są w ciemne kurtki i płaszcze, przez co stają się mniej widoczni dla kierujących - przypomniała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Polecany artykuł:

"Moja data". Niebezpieczny trend, którego nie ma? Eksperci wyjaśniają

Policjantka zwróciła się również do pieszych, by oni również potrafili się wykazać ostrożnością i rozwagą. - Przed wejściem na przejście należy upewnić się, że kierujący widzi pieszego i ma możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Nie należy wchodzić na jezdnię gwałtownie ani bez obserwacji sytuacji na drodze - przypomniała, dodając, że noszenie elementów odblaskowych znacząco zwiększa widoczność pieszego i może realnie wpłynąć na jego bezpieczeństwo, zwłaszcza po zmroku.

Polecany artykuł:

„Prosimy, podajcie dalej”. Ważny apel ZOO w Warszawie, chodzi o bezpieczeństwo
80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu
6 zdjęć
80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANNE DZIECKO
WYPADEK
POTRĄCENIE PIESZYCH
PŁOŃSK