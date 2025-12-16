Dramat w Płońsku. 8-latek potrącony na pasach na oczach matki. Kobieta zasłabła

W Płońsku doszło do wypadku, w którym 73-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych matkę z 8-letnim dzieckiem.

Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi. Jego matka zasłabła na miejscu i również wymagała pomocy medycznej.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia i apeluje o ostrożność do kierowców oraz pieszych. Jakie są szczegóły tego zdarzenia

Płońsk. 73-latek wjechał autem w matkę z dzieckiem na pasach

Do wypadku doszło tuż przed godz. 18 w poniedziałek, 15 grudnia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 73-letni mieszkaniec Płońska, który jechał oplem ul. Grunwaldzką, skręcając w lewo w ul. Młodzieżową, potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych 8-latka. Chłopczyk przechodził przez przejście razem z 45-letnią mamą. Kobieta na miejscu zasłabła. - Udzielono jej pomocy medycznej, a następnie została przewieziona do szpitala na badania - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Na szczęście groźnie wyglądający wypadek nie zakończył się rozrywającą serce tragedią. Chłopczyk przeżył. Z urazem nogi trafił do szpitala.

- W sprawie wypadku prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Policja apeluje do kierowców i pieszych

Płońscy policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. - Każde zbliżanie się do przejścia powinno wiązać się ze zmniejszeniem prędkości i gotowością do zatrzymania pojazdu. Nawet dobrze oświetlone przejścia nie zawsze gwarantują dobrą widoczność. W okresie jesienno-zimowym, szczególnie po zmroku, piesi często ubrani są w ciemne kurtki i płaszcze, przez co stają się mniej widoczni dla kierujących - przypomniała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Policjantka zwróciła się również do pieszych, by oni również potrafili się wykazać ostrożnością i rozwagą. - Przed wejściem na przejście należy upewnić się, że kierujący widzi pieszego i ma możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Nie należy wchodzić na jezdnię gwałtownie ani bez obserwacji sytuacji na drodze - przypomniała, dodając, że noszenie elementów odblaskowych znacząco zwiększa widoczność pieszego i może realnie wpłynąć na jego bezpieczeństwo, zwłaszcza po zmroku.

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.