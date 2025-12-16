Przy ulicy Przejazd w Sulejówku wybuchł duży pożar domów.

Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a służby apelują o omijanie tego rejonu.

Potężny pożar w Sulejówku. Na miejscu liczne zastępy straży pożarnej

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych krótko po zapadnięciu zmroku. Jak wynika z pierwszych, nieoficjalnych informacji, ogień pojawił się w jednym z budynków, a następnie, z powodu zwartej zabudowy i sprzyjających warunków, błyskawicznie zaczął się rozprzestrzeniać na sąsiednie domy.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki. Trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której biorą udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. Strażacy, wyposażeni w ciężki sprzęt, walczą o opanowanie płomieni i niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzenienia się ognia na kolejne posesje. Głównym priorytetem służb jest teraz ugaszenie pożaru oraz upewnienie się, że nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o osobach poszkodowanych.

Policja apeluje do mieszkańców. Ogromne utrudnienia w rejonie ul. Przejazd w Sulejówku

W związku z prowadzonymi działaniami gaśniczymi, rejon ulicy Przejazd oraz przyległe do niej drogi zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Policja zabezpiecza teren, tworząc kordon bezpieczeństwa i uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

W oficjalnym komunikacie służby zaapelowały do mieszkańców i kierowców. - W związku z prowadzoną akcją służb prosimy o omijanie tego rejonu oraz kierowanie się innymi ulicami. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb – czytamy w informacji miejscowego samorządu. Apel ten jest niezwykle ważny, ponieważ każda próba dojazdu w rejon pożaru może utrudnić pracę ratownikom i zablokować dojazd kolejnym wozom strażackim czy karetkom pogotowia.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru.

