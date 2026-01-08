Skandal na obszarze Natura 2000 w Toruniu. Nowe informacje z RDOŚ

Konrad Marzec
Konrad Marzec
PAP
PAP
2026-01-08 11:50

Wracamy do głośnej sprawy nielegalnej wycinki kilkuset drzew na Kępie Bazarowej w obszarze Natura 2000 w Toruniu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformowała PAP, że w środę wszczęła postępowanie. - Sprawca przedmiotowych działań nie jest znany, a jego ustalenie leży w kompetencjach policji - powiedziała Monika Ślusarska z RDOŚ.

  • Na początku 2026 roku, na obszarze Natura 2000 w Toruniu ujawniono kilkaset zrąbanych drzew. Wycince uległy żywe drzewa i krzewy na powierzchni ok. 1 hektara i 300 arów
  • - Wygląda to na robotę szaleńca. Nie wierzę jednak, że nikt wokół nie słyszał, gdy ścinanie siekierami trwało - mówił PAP Wiceprezes Fundacji Zielone Kujawy Mariusz Warachim.
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformowała PAP, że w środę wszczęła postępowanie po nielegalnej wycince kilkuset drzew na Kępie Bazarowej w Toruniu.

Toruń: Nielegalna wycinka drzew na Kępie Bazarowej w obszarze Natura 2000

Sprawę wycinki siekierami kilkuset drzew zgłosił w czwartek miejskim służbom reporter Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Więcławski. Rzecznik toruńskiego urzędu miasta Marcin Centkowski poinformował w piątek, że nielegalna wycinka objęła blisko 1,3 ha w granicach obszaru Natura 2000 na Kępie Bazarowej. Jeszcze w połowie grudnia takiego dramatycznego krajobrazu na toruńskich Majdanach nie wykryto, więc wszystko wskazuje na to, że wycinka mogła mieć miejsce w okolicach świąt.

Czytaj więcej o sprawie: Skandal na Kępie Bazarowej w Toruniu. "Wygląda to na robotę szaleńca"

Polecany artykuł:

Tak władze Torunia reagują na mrozy. "W trosce o bezpieczeństwo i komfort"

RDOŚ wszczyna postępowanie

W minioną środę (7 stycznia 2026) RDOŚ w Bydgoszczy poinformowała PAP o wszczęciu postępowania, o którym mowa w artykule 37. Ustawy o ochronie przyrody. - Celem postępowania jest ustalenie, czy podjęte działania mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Zmierza ono do wydania decyzji nakazującej, w zależności od potrzeb, natychmiastowe wstrzymanie działań lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych - wyjaśniła dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej Monika Ślusarska z RDOŚ w Bydgoszczy.

- Na obecnym etapie nie jest możliwe przewidzenie wyników postępowania oraz określenie, czy i ewentualnie jakie działania będą konieczne do podjęcia, a także komu zostaną one nakazane. Sprawca przedmiotowych działań nie jest znany, a jego ustalenie leży w kompetencjach policji - dodała Ślusarska.

Kierownik referatu utrzymania zieleni Urzędu Miasta Torunia Tomasz Kozłowski powiedział PAP w ubiegły piątek, że pracuje w tej branży kilkadziesiąt lat, ale takich szkód wykonanych w obszarze chronionym bez żadnego jasnego powodu, a do tego siekierą i w centrum miasta, nie widział. Miasto zgłosiło na policję znaczne straty w środowisku w obszarze chronionym. Urząd podkreśla, że straty przyrodnicze są znaczące. Zwrócił się do mieszkańców z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy.

- Trudno mi sobie wyobrazić, ile siły i pracy trzeba, żeby dokonać tak wielkiej wycinki. Najgorsze jest to, że w wielu punktach w miejsce rodzimego drzewostanu wejdzie teraz inwazyjny klon jesionolistny - powiedział PAP dr Lucjan Rutkowski z Instytutu Biologii UMK w Toruniu.

Galeria: Nielegalna wycinka kilkuset drzew w obszarze Natura 2000

Nielegalna wycinka kilkuset drzew w obszarze Natura 2000
5 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ WIADOMOŚCI