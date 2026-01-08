Tak władze Torunia reagują na mrozy. "W trosce o bezpieczeństwo i komfort"

W czwartek (8 stycznia 2025) na terenie Torunia pojawiły się koksowniki. Jeden z naszych czytelników zauważył palenisko przy Placu Armii Krajowej. Prezydent Paweł Gulewski przekazał, że decyzja o ich rozmieszczeniu została podjęta "w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców".

Zima w Polsce. Trudne warunki nie tylko w Toruniu

Autor: Dąbrowski Paweł / Super Express Zima w Polsce. Trudne warunki nie tylko w Toruniu / zdjęcie poglądowe
  • Dwucyfrowe mrozy w nocy, a pod koniec tygodnia również w ciągu dnia - prognoza pogody dla Torunia mówi o konkretnej aktywności zimy. Na doniesienia meteorologów reagują władze grodu Kopernika.
  • - W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców podjęliśmy decyzję o rozmieszczeniu kilkunastu koksowników - przekazał prezydent Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.
  • Samorządowiec zaapelował o wzajemną pomoc i alarmowanie służb o osobach w kryzysie bezdomności lub potrzebujących pomocy.

Toruń: Koksowniki na terenie miasta. Lista miejsc 

- Obsługą koksowników zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Dla bezpieczeństwa urządzenia są ogrodzone barierkami, ale żarzący się koks ogrzewa powietrze w promieniu kilku metrów - czytamy w komunikacie UMT. Gdzie znajdziemy paleniska?

  • Plac Rapackiego - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
  • Aleja Solidarności - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
  • Pl. Św. Katarzyny - przystanek tramwajowy w kierunek Olimpijska P&R - 1 szt.
  • Dworzec Główny/ul. Podgórska, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek tramwajowo - autobusowy - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Żółkiewskiego, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
  • Aula UMK/ul. Gagarina, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Plac Armii Krajowej, przystanek autobusowy przy wiadukcie - kierunek centrum - 1 szt.
  • Drzymały/ul. Drzymały, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Stawki/ul. Łódzka, przystanek autobusowy - kierunek Czerniewice - 1 szt.
  • Kościuszki/ul. Grudziądzka, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
  • Świętopełka/ul. Kościuszki - przystanek autobusowy - kierunek Rubinkowo - 1 szt.
  • Wyszyńskiego/ul. Konstytucji 3 Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Ligi Polskiej/ul. Konstytucji 3-go Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Przybyłów/ul. Dziewulskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Rubinkowo centrum/ul. Łyskowskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Donimirskiego/ul. Rydygiera, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Gdzie zgłosić problemy?

