Tak władze Torunia reagują na mrozy. "W trosce o bezpieczeństwo i komfort"

W czwartek (8 stycznia 2025) na terenie Torunia pojawiły się koksowniki. Jeden z naszych czytelników zauważył palenisko przy Placu Armii Krajowej. Prezydent Paweł Gulewski przekazał, że decyzja o ich rozmieszczeniu została podjęta "w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców".

i Autor: Dąbrowski Paweł / Super Express Zima w Polsce. Trudne warunki nie tylko w Toruniu / zdjęcie poglądowe