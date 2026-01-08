Tak władze Torunia reagują na mrozy. "W trosce o bezpieczeństwo i komfort"

- Dwucyfrowe mrozy w nocy, a pod koniec tygodnia również w ciągu dnia - prognoza pogody dla Torunia mówi o konkretnej aktywności zimy. Na doniesienia meteorologów reagują władze grodu Kopernika.
- - W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców podjęliśmy decyzję o rozmieszczeniu kilkunastu koksowników - przekazał prezydent Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.
- Samorządowiec zaapelował o wzajemną pomoc i alarmowanie służb o osobach w kryzysie bezdomności lub potrzebujących pomocy.
Toruń: Koksowniki na terenie miasta. Lista miejsc
- Obsługą koksowników zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Dla bezpieczeństwa urządzenia są ogrodzone barierkami, ale żarzący się koks ogrzewa powietrze w promieniu kilku metrów - czytamy w komunikacie UMT. Gdzie znajdziemy paleniska?
- Plac Rapackiego - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
- Aleja Solidarności - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
- Pl. Św. Katarzyny - przystanek tramwajowy w kierunek Olimpijska P&R - 1 szt.
- Dworzec Główny/ul. Podgórska, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek tramwajowo - autobusowy - 1 szt.
- Dworzec Wschodni/ul. Żółkiewskiego, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
- Aula UMK/ul. Gagarina, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Plac Armii Krajowej, przystanek autobusowy przy wiadukcie - kierunek centrum - 1 szt.
- Drzymały/ul. Drzymały, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Stawki/ul. Łódzka, przystanek autobusowy - kierunek Czerniewice - 1 szt.
- Kościuszki/ul. Grudziądzka, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
- Świętopełka/ul. Kościuszki - przystanek autobusowy - kierunek Rubinkowo - 1 szt.
- Wyszyńskiego/ul. Konstytucji 3 Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Ligi Polskiej/ul. Konstytucji 3-go Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Przybyłów/ul. Dziewulskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Rubinkowo centrum/ul. Łyskowskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
- Donimirskiego/ul. Rydygiera, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Gdzie zgłosić problemy?
- Straż Miejska: 986 | e-mail: [email protected]
- Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 56 611 9310 | e-mail: [email protected]
- Numer alarmowy: 112
