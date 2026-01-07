Dramat w centrum Torunia. Młody mężczyzna trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 stycznia 2026 roku, około godziny 1:15. Szczegóły przekazał nam Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu.

31-letni mężczyzna z widocznymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala, a do sprawy zostali zatrzymani dwaj 20-latkowie.

Młodzi mężczyźni trafili w ręce toruńskiej policji. Szczegóły na se.pl.

Toruń: Pobicie 31-latka na starówce

- Około godziny 1:15 na rogu ulic Chełmińskiej i Rynek Staromiejski strażnicy zwrócili uwagę na szarpaninę kilku osób. Na widok zbliżającego się patrolu dwóch agresorów zaczęło oddalać się z miejsca zdarzenia, jednak dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy zostali zatrzymani. Po ujęciu sprawców do patrolu podszedł 31-letni mężczyzna z widocznymi obrażeniami twarzy, który wskazał zatrzymanych jako sprawców pobicia - przekazuje Jarosław Paralusz, zastępca komendanta i rzecznik prasowy SM w Toruniu.

31-latkiem zaopiekowali się ratownicy medyczni. Konieczny był transport poszkodowanego do szpitala. Sprawcy zostali przeszukani. - Przy jednym z 20-latków ujawniono zawinięty w folię kryształ, najprawdopodobniej były to narkotyki - dodaje Paralusz. Sprawa trafiła na policję.

Kolejna interwencja w centrum grodu Kopernika

Kolejna interwencja municypalnych na starówce miała miejsce 5 stycznia. Około godziny 17:25 patrolujący ten teren strażnicy otrzymali od dyżurnego zgłoszenie o młodych osobach, malujących sprayem po zabytkowych murach miejskich przy ul. Podmurnej.

- Dzięki bieżącej współpracy z operatorem monitoringu, który obserwował całe zajście za pośrednictwem kamer, bez problemu wytypowano sprawcę zdarzenia. Strażnicy natychmiast podjęli interwencję wobec 17-latka, który dokonał zniszczenia mienia. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski system monitoringu, a zatrzymany przyznał się do wykonania napisów. Dalsze czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi policja - relacjonuje Jarosław Paralusz.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

