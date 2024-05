Ksiądz w kościele w Łowiczku poświęcił prezenty komunijne. Potem odjechał na hulajnodze elektrycznej!

Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Krzyża w Łowiczku w 2024 r. należy do wyjątkowych. W tym roku proboszcz, ks. Dawid Drapała, po komunijnej uroczystości w kościele, postanowił poświęcić wszystkie prezenty, które dzieci otrzymały z okazji tego dnia. Przed kościołem ustawiły się rzędy ubranych w alby świętujących, którzy czekali na błogosławieństwo swoich darów. Nagle, po poświęceniu podarunków od bliskich, ksiądz proboszcz zaskoczył wszystkich zgromadzonych: w odświętnej szacie postanowił przetestować jeden z prezentów, którym była hulajnoga elektryczna, i zrobił sobie na niej przejażdżkę!

- Poświęcenie prezentów dzieci, aby były używane na chwałę Bożą i dla dobra ludzi, no i żeby ręce, nogi były nadal całe. Przemilczenie prezentów i nie odniesienie ich do Pana Jezusa sprawi, że to one staną się w tym dniu najważniejsze, a tak nie może być. Można się nimi cieszyć i równocześnie mieć radość z tego, co w tym dniu najistotniejsze: Pan Jezus w moim sercu - napisali przedstawiciele parafii św. Krzyża w Łowiczku w mediach społecznościowych, argumentując pomysł z poświęcaniem komunijnych podarków.

TAK WYGLĄDAŁY KIEDYŚ KOMUNIE! SUKNIE JAK GWIAZDY "DYNASTII". MODA ZMIENIAŁA SIĘ PRZEZ LATA. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.