Oficjalnie: Pierwsza wiceprezydentka w historii Torunia. Znamy dwóch zastępców Pawła Gulewskiego

Pierwszym zastępcą Pawła Gulewskiego został Rafał Pietrucień, ​dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza w kujawsko-pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Będzie odpowiadał za politykę przestrzenną, programowanie, projekty europejskie, Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia oraz gospodarkę komunalną.

- Dziękuję prezydentowi za to, że dostrzegł we mnie człowieka, który przyczyni się do realizacji tego, co zaplanował dla naszego miasta. Są to ciekawe rzeczy, które zapewnią rozwój i wprowadzą wiele innowacji. Do tego potrzeba ludzi i mam nadzieję, że moja rola w całym naszym teamie będzie istotna. Żeby budować nowoczesne i innowacyjne miasto musimy mieć strategię, nowoczesny plan ogólny i nad tym się będę skupiał w ramach pracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną i Wydziałem Projektów Europejskich i Programowania - podkreślił Pietrucień.

Mamy także pierwszą wiceprezydentkę miasta. Została nią dyrektorka Toruńskiego Centrum Usług Społecznych - Dagmara Zielińska. Na nowym stanowisku ma zajmować się obszarami takimi jak zdrowie, polityka społeczna oraz oświata.

- Chcę, żeby decyzje i to, co będziemy robić w zakresie polityki zdrotownej, społecznej czy też oświaty, było konsultowane z mieszkańcami. Żeby mieszkańcy mieli realny wpływ, ale też żebyśmy wszystko wypracowywali razem we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami - powiedziała Zielińska. - Będziemy rozwijać pomoc psychologiczną, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspierać seniorów i tworzyć dzienne domy pobytu. Pokażemy, że polityka społeczna może być naprawdę przyjazna - dodała.

Jan Ptaszyn Wróblewski nie żyje. Przepiękne wspomnienie mistrza

Kto trzecim wiceprezydentem Torunia?

Nieoficjalnie nazwisko, które pojawia się jako trzeci zastępca Pawła Gulewskiego, to Michał Korolko. Przed laty pracownik Urzędu Miasta Torunia, potem między innymi wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a w ostatnich latach prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na oficjalną nominację trzeciego wiceprezydenta jednak musimy jeszcze poczekać. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

Galeria ze zdjęciami: Pierwsza w historii wiceprezydentka Torunia. Jest też drugi zastępca