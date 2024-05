Oficjalnie: Poznaliśmy nowego Przewodniczącego Rady Miasta Torunia

Nie uwierzysz, co emerytki przekazały ojcu Rydzykowi. To marzenie wielu Polaków

Łukasz Walkusz z KO nowym Przewodniczącym Rady Miasta Torunia

Koalicja Obywatelska zdominowała wybory samorządowe 2024 nie tylko w Toruniu, ale w całym województwie kujawsko-pomorskim. Nic więc dziwnego, że RMT będzie rządzić przedstawiciel tej partii. Nowego przewodniczącego w głosowaniu tajnym wybrało 24 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po sesji uroczystej, radni przystąpią do sesji roboczej, która ma wystartować o 13:30 już z nowym składem i nowym prezydentem Torunia - Pawłem Gulewskim.

Walkusz jest radnym od 2006 roku. W ostatnich wyborach głosowało na niego aż 4840 torunian. Popularność tego działacza ma ogromne znaczenie dla Koalicji Obywatelskiej, co podkreślał w rozmowie z ototorun.pl prezydent Gulewski. Przypomnijmy - Koalicja Obywatelska zajmuje aż 15 miejsc w Radzie Miasta Torunia.

- Toruń jest najważniejszy. Tym przekazem kierowali się nasi zacni poprzednicy, których portrety znajdują się na ścianach Ratusza Staromiejskiego. Toruń to jego mieszkańcy i to oni są najważniejsi. Toruń to nie miejsce na mapie, ale miejsce w sercu. Z tym przesłaniem przyjmuję to zobowiązanie - powiedział Walkusz, cytowany przez PAP.

Ważne słowa skierował do torunian prezydent Paweł Gulewski. Długi wpis pojawił się w mediach społecznościowych. Prezentujemy go pod tekstem.