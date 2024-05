Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Nie żyje prof. Jan Kieniewicz, wybitna postać Uniwersytetu Warszawskiego i legendarny dyplomata, a prywatnie były teść Agaty Młynarskiej, ojciec jej pierwszego męża - Leszka Kieniewicza. Była dziennikarka TVP w niezwykle poruszający sposób pożegnała mężczyznę, którego do końca jego życia nazywała "tatą", mimo że z jego synem rozwiodła się w jeszcze latach 90. - Wczoraj wieczorem po długiej i ciężkiej chorobie odszedł nasz ukochany Tata, Dziadziuś i Pradziadziuś Janek. Był naszym nauczycielem, przyjacielem i drogowskazem. Nie oceniał, wspierał, kochał. Uczył jak być człowiekiem. Dla mnie, choć wydawać by się mogło, że synowa po rozstaniu z jego jedynym synem przestanie być ważna, był jak Ojciec. Mówił do mnie córeczko. Przemka (trzeciego męża Agaty Młynarskiej - red.) przyjął z otwartymi ramionami. Stał przy mnie i służył każdą pomocą w najtrudniejszych życiowych chwilach. Każda rozmowa z Tatą Jankiem była ważna. Tłumaczył nam świat. Pokazywał, że wiara, miłość, nauka, praca to wartości, które mają znaczenie. Kochał życie - podkreśliła Agata Młynarska.

Agata Młynarska wspomina zmarłego teścia. Kim był prof. Jan Kieniewicz?

Dziennikarka wspomniała także o tym, że prof. Jan Kieniewicz był "najwspanialszym dziadkiem dla Stasia i Tadzia" i nad życie kochał swoje prawnuczki Julię i Klarę". - Odszedł, trzymany do końca za rękę przez wspaniałego syna Leszka, do miłości swojego życia, Grażyny Kieniewicz - napisała Agata Młynarska, która wyliczyła też zawodowe dokonania legendarnego humanisty. Kim był prof. Jan Kieniewicz? - Profesor Jan Kieniewicz - długoletni pracownik UW, profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Iberystyki (1975–1981) i wicedyrektor Instytutu Historycznego UW (1981–1988). Od 1990 do 1994 sprawował urząd ambasadora RP w Hiszpanii. W latach 1996–2008 był wicedyrektorem Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Po przejściu na emeryturę pozostał wykładowcą na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu książek, publikacji, podręczników. Humanista - zaznaczyła jego była synowa.

