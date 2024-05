Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Łzy cisną się do oczu

Pogrzeb artysty Jana A.P. Kaczmarka ma charakter państwowy i rozpoczął się w samo południe. Msza święta żałobna została poprowadzona przez ks. prof. Jan Machniak. O godzinie 14:00 nastąpiło odprowadzenie zmarłego na cmentarz. Mimo tego, że kompozytor pochodził z Konina, bardzo chciał być pochowany w Krakowie. Z tym właśnie miastem związany był przez wiele lat.

"Pożegnamy dziś wizjonera i progresywnego artystę. [...] Zawsze chciał więcej, dalej, ku przyszłości i dawał kompozytorom odwagę, żeby sięgali po szczyty. A nam promotorom, organizatorom życia kultury mówił: jak to się nie da. Jeśli czegoś bardzo chcesz, to zrobisz to. I taki pozostanie w naszych wspomnieniach" - wyjawił dziennikarzom TVP Info Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i trwającego w Krakowie Festiwalu Muzyki Filmowej.

Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka

Uroczystość ma charakter oficjalny i bardzo doniosły. Na wydarzeniu pojawiło się sporo przedstawicieli władz państwowych. Uroczystość jest także otwarta dla przyjaciół oraz bliskich kompozytora.

Dyrektorzy krakowskich festiwali filmowych: Festiwalu Muzyki Filmowej, Mastercard OFF Camera oraz Krakowskiego Festiwalu Filmowego wystąpili z wnioskiem o pochowanie Jana A.P. Kaczmarka w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

"Z tym miastem związał się nie tylko z powodów artystycznych, filmowych, ale przede wszystkim prywatnych. Założył tutaj swoją drugą rodzinę. Jego żona Aleksandra Twardowska-Kaczmarek pochodzi z Krakowa. Jego syn z drugiego małżeństwa tutaj chodzi do szkoły. Tutaj był leczony. Ostatnie dwa lata spędził właściwie w Szpitalu Uniwersyteckim i w krakowskim hospicjum" - powiedział dziennikarzom PAP Robert Piaskowski.

Kim był Jan A.P. Kaczmarek?

Jan A.P. Kaczmarek był jednym z najbardziej znanych polskich kompozytorów. Przez lata mieszkał w USA. Stworzył muzykę do ponad siedemdziesięciu filmów. Jego twórczości można było posłuchać w takich produkcjach jak: "Niewiernej", "Aimee i Jaguar", "Straconych dusz".

W 2005 roku Polak został nagrodzony Oscarem za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Marzyciel". Jego pierwszą żoną była Elżbieta Bieluszko, z którą ma czwórkę pociech. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Parę lat temu wrócił do Polski. W 2016 roku ożenił się z Aleksandrą Twardowską, z którą doczekał się syna Jasia. Chłopiec ma 7 lat.

