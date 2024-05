Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Miał dwie żony i piątkę dzieci. Ostatni syn urodził się, gdy kompozytor miał 63 lata

Jan A.P. Kaczmarek nie żyje - tę smutną informację podała Polska Fundacja Muzyczna, którą z kolei powiadomiła druga żona kompozytora - Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Kobieta przy ukochanym mężu czuwała do końca. - Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P. Kaczmarek Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami… Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej - oznajmiła żona Jana A.P. Kaczmarka, która była znacznie młodsza od męża. Zanim poznał Aleksandrę, zmarły kompozytor przez 37 lat był mężem Elżbiety Bieluszko, z którą miał aż czwórkę dzieci: Szymona, Józefinę, Antoniego i Anastazję. Para rozwiodła się w 2014 roku, a dwa lata później 63-letni wówczas Jan A.P. Kaczmarek ponownie się ożenił. W tym samym roku na świat przyszło piąte dziecko muzyka (a pierwsze z drugą żoną) - synek Jaś.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Jana A.P. Kaczmarka z różnych okresów życia

Jan A.P. Kaczmarek choroba. Rodzina znalazła się w dramatycznej sytuacji

Ostatnie lata dla rodziny Jana A.P. Kaczmarka były wyjątkowo trudne. Kompozytor ciężko chorował na zanik wieloukładowy, znany jako MSA. W zeszłym roku jego żona żaliła się na trudną sytuację finansową. - Niestety. MSA nie da się wyleczyć, ale można spowolnić proces rozwoju choroby i ulżyć cierpieniu. To jednak wymaga ogromnych nakładów finansowych. Długo nie prosiliśmy o pomoc, bo zarówno dla mnie, jak i dla Jana to była też kwestia honoru. Ale w pewnym momencie nie daliśmy rady. Od 2014 roku mąż nie pobiera tantiemów z ASCAP, więc poprosiliśmy o pomoc. Mam ogromny problem, żeby o tym mówić - podkreśliła Aleksandra Twardowska-Kaczmarek w rozmowie z PAP Life. Z kolei córka kompozytora Anastazja, która także działa w branży filmowej, w opisie do specjalnej zbiórki zarysowała dramatyczną sytuację rodziny. - Tata nie jest w stanie pracować, a jego żona musiała zawiesić swoją pracę, ponieważ jest jego głównym opiekunem, a to jest praca na pełny etat, tym bardziej że opiekuje się również ich 7-letnim synem Jasiem - zaznaczyła.