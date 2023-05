Wybitny polski kompozytor ciężko chory. Jego żona zdradza, że rodzina nie ma pieniędzy na leczenie

Polski laureat Oscara poważnie chory. Jego żona w dramatycznym wyznaniu mówi o pieniądzach

Jan A.P. Kaczmarek to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Artysta stworzył muzykę do ponad 70 produkcji filmowych, w 2005 roku zdobył on także Oscara za kompozycje do filmu "Marzyciel". Na początku roku w mediach pojawiła się informacja, że kompozytor jest poważnie chory. Mężczyzna cierpi na zanik wieloukładowy, znany jako MSA. Niestety choroba cały czas postępuje, a leczenie jest bardzo kosztowne. Żona artysty w rozmowie z PAP Life przyznała, że środki finansowe potrzebne na leczenie jej męża przekraczają możliwości rodziny. - Niestety. MSA nie da się wyleczyć, ale można spowolnić proces rozwoju choroby i ulżyć cierpieniu. To jednak wymaga ogromnych nakładów finansowych. Długo nie prosiliśmy o pomoc, bo zarówno dla mnie, jak i dla Jana to była też kwestia honoru. Ale w pewnym momencie nie daliśmy rady. Od 2014 roku mąż nie pobiera tantiemów z ASCAP, więc poprosiliśmy o pomoc. Mam ogromny problem, żeby o tym mówić - przyznała kobieta w rozmowie z PAP Life.

Żona kompozytora, Aleksandra Twardowska-Kaczmarek opowiedziała również o zbiórce na leczenie Jana A.P. Kaczmarka. - Niestety, polskie zbiórki nie przyniosły praktycznie żadnych efektów. Polskiej Fundacji Muzycznej udało się dotychczas zebrać niecałe 5000 złotych. Jestem ogromnie wdzięczna za te pieniądze i za zaangażowanie zespołu Fundacji i wolontariuszy. Niestety, ta kwota nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów miesięcznej opieki. Wcześniej zgodziłam się na kilka wywiadów, tylko po to, żeby pomóc Janowi. Ufałam, że ludzie otworzą serca i wesprą człowieka, którego muzyka przez lata dawała im piękne wysokie emocje - powiedziała Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Kobieta zdradziła również, że stan kompozytora jest poważny. Artysta przebywa w szpitalu, a dodatkowo przeszedł zapalanie płuc z wieloma powikłaniami, co miało negatywny wpływ na jego stan. Mężczyzna po powrocie ze szpitala będzie wymagał opieki wyspecjalizowanej grupy opiekunów medycznych.