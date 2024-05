W takich warunkach umierał Jan Kaczmarek. Zdobywca Oscara przed śmiercią nie miał na leki!

W takich warunkach umierał Jan Kaczmarek. Zdobywca Oscara nie miał na leki

Smutne wieści płyną o ostatnich dniach życia Jana Kaczmarka. Polski kompozytor, który zdobył Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel" w jednej chwili ciężko zachorował i stracił całe bogactwo. Mówiło się, że po zdobyciu Oscara Kaczmarek kupił sobie prawdziwy pałac i było to po części prawdą, ale w 2023 roku cały cały jego majątek przejęli wierzyciele. Wielki kompozytor nie miał na leki, które ratowały mu życie!

Muzykę Jana Kaczmarka znali wszyscy. To jego kompozycje "wystąpiły" w takich hitach filmowych, jak: "Magnezja", "City Island", "Dzieci Ireny Sendlerowej", "Quo vadis" czy “Całkowite zaćmienie”. Ale kiedy nadeszła ciężka choroba i trzeba było koledze pomóc, chętnych nie było.

Córka Jana Kaczmarka, Anastazja Davis rozpoczęła w sieci zbiórkę na leczenie dla sławnego ojca. - Ma zanik wieloukładowy lub MSA, na który nie ma prawdziwego leczenia ani lekarstwa. Choroba uszkadza zakończenia nerwowe, aż zawiodą płuca. To jest horror dla nas, gdy patrzymy, jak ten niesamowity człowiek toczy walkę, której nie wygra. Wszystkie próby pomocy mu w poprawie nie powiodły się, a teraz celem jest zapewnienie mu jak największego komfortu w domu – pisała córka kompozytora w opisie zbiórki.

Niestety, jak podaje swiatgwiazd.p. starania córki Kaczmarka nie przyniosły wielkich rezultatów. Rodzina z wielkiego bogactwa w jednej chwili stoczyła się w prawdziwą nędzę. Leczenie kompozytora miesięcznie kosztowało ok. 30 tys. zł!

- Oglądanie tego niesamowitego mężczyzny toczącego nierówną walkę było dla nas, całej rodziny, horrorem. Wszelkie próby poprawy jego stanu zawiodły, a teraz celem jest zapewnienie mu jak największego komfortu w domu - mówiła w wywiadzie dla "Faktu" córka kompozytora.

Żona Kaczmarka, która trwała przy nim do samego końca udzielała się w mediach społecznościowych, aby zebrać fundusze potrzebne na leczenie męża. - Wcześniej zgodziłam się na kilka wywiadów, tylko po to, by pomóc Janowi. Ufałam, że ludzie otworzą serca i wesprą człowieka, którego muzyka przez lata dawała im piękne, wysokie emocje – ujawniła Aleksandra Twardowska-Kaczmarek.

Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, która prowadziła zbiórkę na leczenie Kaczmarka, ujawnia, jak zakończyła się próba zebrania pieniędzy na leczenie artysty. Fundacji na oscarowego artystę udało się zebrać zaledwie 5 tys. zł! Dlaczego nikt nie chciał pomóc umierającemu kompozytorowi?

- Ludzie myślą, że Jan A.P. Kaczmarek ma pałac, a przecież w maju 2023 r. został on przejęty przez wierzycieli. Dziś nie ma ani pałacu, ani całej sprawy. Nigdy też tam nie mieszkał. Obecnie ważna jest wyłącznie jego ciężka choroba i brak środków na walkę z jej skutkami – tłumaczył Tomasz Kopećw w wywiadzie dla plejada.pl.

- Jan A. P. Kaczmarek był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej i nieprzeciętną postacią. Ceniliśmy go w Polsce, ale doceniano go także na całym świecie, a potwierdzeniem tego był Oscar. Był otwartym na ludzi, serdecznym, a jednocześnie rzeczowym profesjonalistą. Swoje poglądy w zasadniczych kwestiach zawsze wyrażał jasno, konkretnie i bez ogródek – mówi teraz o zmarłym prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Jacek Bromski w komentarzu dla swiatgwiazd.pl.

