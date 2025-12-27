Tak naprawdę z bliska wygląda twarz Aryny Sabalenki. Zdjęcia bez filtra, bez makijażu i bez ściemy

Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, słynie z odważnych zdjęć i autentyczności w mediach społecznościowych.

Białorusinka chętnie pokazuje się zarówno w pełnym makijażu, jak i w wersji naturalnej, bez filtrów i ściemy.

Tenisistka, znana z pikantnych zdjęć w bikini i nietypowej elegancji, tym razem prezentuje swoją twarz z bliska.

Jak naprawdę wygląda Aryna Sabalenka bez makijażu? Zobacz zdjęcia, które zaskoczą!

Aryna Sabalenka pikantne zdjęcia

Aryna Sabalenka ma za sobą kapitalny sezon. Rok 2025 kończy na pierwszym miejscu w rankingu WTA, wyprzedzając naszą Igę Świątek. Białorusinka wygrała m.in. US Open i była w finale Roland Garros. Nieco gorzej Arynie Sabalence poszło w Wimbledonie. Na londyńskich kortach liderka rankingu WTA odpadła w półfinale, przegrywając z Amandą Anisimovą. Białoruska tenisistka znakomicie spisuje się nie tylko w rywalizacji sportowej, lecz także... w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją niemal 4 mln kont! Wielkie wrażenie robią pikantne zdjęcia, które regularnie pojawiają się na profilu Aryny Sabalenki. Niedawno furorę zrobiły fotografie tenisistki w bikini na plaży na Malediwach. Innym razem z kolei - przy okazji otrzymania nagrody za zakończenie sezonu 2025 - Sabalenka zaskoczyła nietypową elegancją. Białorusinka pod marynarką miała tylko malutki staniczek. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zdjęcia tenisistki pokazujące jej twarz z bliska.

Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

Aryna Sabalenka występuje i w makijażu, i w wersji naturalnej

Liderka rankingu WTA nie ma problemu z tym, żeby występować zarówno w pełnym makijażu, jak i w wersji naturalnej. 27-latka w mediach społecznościowych prezentuje także szeroki wachlarz min. Często widzimy, jak Aryna Sabalenka wystawia język czy robi charakterystyczny "dzióbek". Obecnie Białorusinka przygotowuje się do nowego sezonu. Już 12 stycznia 2026 roku rozpocznie się kolejny Australian Open. Aryna Sabalenka dwukrotnie wygrywała ten turniej (w 2023 i w 2024 roku) i zapewne ma apetyt na kolejne zwycięstwo. My liczymy na to, że Białorusince szyki pokrzyżuje Iga Świątek, obecna wiceliderka rankingu WTA. Zanim jednak dojdzie do rywalizacji najlepszych tenisistek świata, w naszej galerii pokazujemy twarz Aryny Sabalenki z bliska bez filtrów i ściemy. Na części zdjęć Białorusinka nie ma też makijażu.

Galeria: Aryna Sabalenka - twarz z bliska